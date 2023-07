19歲女消防員殉職！加拿大野火燒毀980公頃林地　相當於2.7個台灣

▲加拿大野火吞噬近980萬公頃的土地,相當於2.7個台灣 。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

加拿大近日爆發森林野火,從東岸到西岸共有4000多起,吞噬近980萬公頃的土地,相當於2.7個台灣,如今更傳出消防員殉職事件,一名年僅19歲的女消防員遭倒塌的樹木砸中,搶救後仍宣告不治。

根據《華盛頓郵報》報導,年僅19歲的野火消防員蓋兒(Devyn Gale)在卑詩省(British Columbia)偏遠的雷夫爾斯托克區(Revelstoke)清理灌木叢時,周圍突然起火,她和所屬分隊失去聯繫,後來發現她被倒下的樹木壓住,緊急救出送醫後,仍宣告不治;這也是加拿大卑詩省自2015以來第一起消防員死亡事件。

On behalf of #VPD our heartfelt condolences to the family, friends & colleagues of 19 yr old #Firefighter Devyn Gale who died while bravely serving with the #BCWildfireService near #Revelstoke... @BCGovFireInfo @bcgeu @VanFireRescue @VancouverPD #heartbreaking #BCwildfires #RIP pic.twitter.com/kwVvJQ4rUy