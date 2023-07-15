南韓暴雨狂炸至少7死、3失蹤　土石流壓垮住宅「多人活埋身亡」

▲南韓連日發生強降雨，首爾淹水情況嚴重。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓面臨連日大雨，從首爾等首都圈乃至地方都傳出淹水、土石流、建築坍塌等災情。南韓政府中央災難對策本部表示，截至15日上午11時，暴雨已造成全境7人死亡、3人失蹤與7人受傷。然而，此數據尚未包含慶尚北道醴泉郡、聞慶市的土石流災情，傷亡人數未來可能增至20人以上。

▲▼連續暴雨造成南韓7人死亡。（圖／路透）

根據韓聯社報導，南韓中央災難對策本部15日指出，繼前一天忠清南道論山市因土石流導致建築物坍塌造成2死之後，世宗特別自治市也有1人遭泥砂掩埋身亡。另外，慶北榮州市與忠南青陽市各有2人和1人因住宅倒塌而被埋死亡，忠清北道清州市則有1人在道路邊坡崩塌事故中不幸罹難，迄今共計7死。

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至於失蹤案例則已累計3人，釜山11日有1人被湍急水流捲走後下落不明，以及慶北醴泉郡溪水暴漲導致2人失蹤。受傷人數現已累計7人，包含全羅南道（1人）、京畿道（1人）、忠清北道（3人）、忠清南道（2人）都有民眾受傷。

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然而，南韓當局估計，未來傷亡人數可能再擴大至20人左右，因為慶北醴泉郡、聞慶市截至15日傳出有8人被土石流掩埋，但由於尚不確定是否與暴雨災情有關，此數據暫未列入統計。

▼南韓暴雨造成各地淹水、道路邊坡崩塌災情。（圖／路透）

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