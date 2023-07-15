女師「辦公室激戰17歲學生」！曾獲最佳教師　綠帽尪目睹性愛現場

▲莉亞與17歲男學生發生性關係。（圖／推特、視覺中國）



記者王佩翊／編譯

美國奧克拉荷馬州一名曾經獲得年度最佳教師的女老師因多次與未成年學生發生不正當性關係，因此遭到逮捕，而她最終獲得緩刑，僅被關58天。她多次在老師辦公室或辦公室浴室與男學生激戰，甚至數度被前夫目睹她與學生上床。

根據《每日星報》報導，這名44歲的女老師莉亞（ Leah Ruthann Queen）因為教學認真曾經數度獲得「年度最佳教師」的稱號，然而她卻在2010年與年僅17歲的男學生發生性關係，因此在2022年9月被因性侵未成年罪嫌被捕。不過莉亞被判6年緩刑，只需在監獄服刑58天就可重新回到外面的世界。

莉亞最初負責對這名未成年少年進行培訓，兩人在一場籃球比賽後成為朋友，並越走越近，展開超乎師生應有的男女關係。兩人會在放學後發生性行為，地點遍及教師辦公室與辦公室的附設浴室。

被害少年的父母與另一名老師證實此事，莉亞的同事更坦言，曾經目睹兩人的「不適當行為」。莉亞的前夫多次被戴綠帽，他聲稱，自己數度看到妻子和少年躺在床上溫存。

擁有20多年教學經驗的莉亞2014年至2015年曾經獲得阿肯色州健康、體育、娛樂暨舞蹈協會所頒發的年度最佳教師獎，怎知她卻對學生伸出狼爪。