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普丁稱「普里格津不顧手下」拒入俄國防部　BBC：故意挑撥

▲▼俄羅斯總統普丁與瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（左）與瓦格納集團首腦普里格津（右）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

協助俄國在俄烏戰爭中取得巨大進展的傭兵組織「瓦格納」因不願受到俄羅斯國防部打壓，因此發動叛變，首腦普里格津隨後轉往白俄羅斯。普丁近日則表示，6月底曾邀請包含普里格津在內的35名瓦格納高官參加會議，然而普里格津卻拒絕了加入俄羅斯軍隊的提議。

根據BBC報導，俄羅斯總統普丁13日向《生意人報》表示，俄羅斯當局6月29日邀請普里格津與其餘34位瓦格納高層前往克里姆林宮出席會議。會中普丁為瓦格納士兵提供數個就業選擇，包含加入俄羅斯部隊，而士兵仍可在瓦格納一名高級指揮官的指揮下服役。

▲▼ 俄羅斯傭兵組織瓦格納集團,Wagner。（圖／路透）

▲瓦格納集團旗下傭兵。（圖／路透）

普丁聲稱，「當我這麼說的時候，有許多瓦格納士兵在點頭。坐在前面的普里格津卻對這一切視若無睹。他聽完後直接說，『不，這些人不同意這項決定。』」

普丁同時強調，瓦格納將不復存在，因為俄羅斯沒有「關於私人軍事組織的法律」。他表示，關於如何讓瓦格納組織合法化的難題應該交給議會討論。

對此，BBC莫斯科外派編輯羅森伯格（Steve Rosenberg）表示，普丁此番言論是試圖要區分瓦格納首領普里格津與其他瓦格納戰士，並企圖在雙方之間製造隔閡。他補充道，這也可以解釋，為何俄羅斯國家媒體不斷試圖詆毀普里格津。

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