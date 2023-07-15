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南歐「地獄犬熱浪」飆40°C！遊客被熱暈　希臘古城白天時段關閉

▲▼希臘雅典衛城（Acropolis）、帕德嫩神廟、希臘熱浪。（圖／路透）

▲希臘面臨超過40℃熱浪，雅典衛城（Acropolis）宣布在特定高溫時段對外關閉。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

南歐大部分地區正面臨「地獄犬」熱浪之中，希臘、義大利與西班牙氣溫近幾日都來到攝氏40度，甚至更高。根據當地天氣預報，希臘首都雅典14日中午最高溫將高達攝氏42度，著名的觀光景點與歷史地標雅典衛城（Acropolis）將從中午到傍晚的一天中最熱時段對外關閉，防止再有遊客中暑暈倒。

▲▼希臘雅典衛城（Acropolis）、帕德嫩神廟、希臘熱浪。（圖／路透）

▲雅典一名女遊客因天氣太熱身體不適。（圖／路透）

根據BBC報導，雅典衛城（Acropolis）是希臘最受歡迎的旅遊景點，由於座落在多為岩石的山頂上，本來就比其他地方更熱，且幾乎沒有樹蔭可供乘涼，當地警方表示14日稍早時分至少有一名遊客因不耐高溫被急救人員用擔架抬走。希臘文化部14日宣布於當地時間中午12點至下午5點關閉雅典衛城，且15日可能會繼續採取類似措施，而聖岩周圍的其他幾個旅遊景點將全天開放。

據CNN報導指出，歐洲目前經歷的這波熱浪，被義大利氣象學會以詩人但丁《地獄篇》中看守冥界入口的三頭狗「地獄犬」（Cerberus）來稱呼，而下一階段熱浪將被稱作「卡戎」（Charon），即希臘與羅馬神話中為亡魂擺渡的冥河渡神。

▲▼希臘雅典衛城（Acropolis）、帕德嫩神廟、希臘熱浪。（圖／路透）

▲希臘雅典本周末可能出現44℃高溫。（圖／路透）

歐洲有紀錄以來的最高溫出現在2021年8月義大利西西里島的攝氏48.8度，但歐洲太空總署（ESA）表示，義大利薩丁尼亞島和西西里島目前已經接近這項高溫紀錄，並可能在下周出現破紀錄高溫。

本周包含義大利、西班牙加納利群島（Canarias）、賽普勒斯與希臘都發布了天氣警報，高溫也蔓延至德國、法國、捷克與波蘭等歐洲中部地區。希臘當局估計14日到15日高溫有可能飆升至攝氏44度，並對高溫構成健康威脅的地區下令自中午12點至下午5點暫停工作，或要求企業允許員工在家遠距上班。

▲▼希臘雅典衛城（Acropolis）、帕德嫩神廟、希臘熱浪。（圖／路透）

▲希臘雅典衛城的帕德嫩神廟是著名古蹟，吸引全球觀光客駐足。（圖／路透）

然而，歐洲並非唯一面臨極端高溫的地方，美國、中國、北非和日本的部分地區最近也出現熱浪。美國西部部分地區已持續數周的危險熱浪本周末將更加惡化，超過9千萬人口處於高溫警報，美國國家氣象局預報員向CNN表示，曾測得全球最熱紀錄的地方「加州死亡谷」（Death Valley）可能在16日達到攝氏54.4度高溫。世界氣象組織（WMO）警告，全球暖化導致的極端天氣不幸地正在成為「新常態」。

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