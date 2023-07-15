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南韓暴雨釀土石坍方！慶尚北道10失蹤1傷　9千戶停電

▲▼南韓大雨。（圖／路透）

▲南韓各地降下豪大雨，造成多處災情。（圖／路透，下同）

記者王佩翊／編譯

南韓連日受大雨轟炸，不只首都首爾嚴重淹水，慶尚北道也傳出慘烈災情，截至15日為止，有10人失蹤、1人受傷，然而道路因土石坍方遭掩埋，救難人員根本無法靠近。此外，也有9千多戶一度停電，儘管相關單位極力搶救，目前仍有2千多戶處於停電狀態。

▲▼南韓大雨。（圖／路透）

▲▼南韓大雨。（圖／路透）

根據《韓聯社》報導，受到大雨影響，慶尚北道聞慶市1人失蹤，而醴泉郡則有9人失聯，目前也被認定為失蹤，但是現場因為土石坍方遭埋沒，救難人員無法進入搶救。聞慶市另有1人受傷。尚州市37戶無訊號，而在聞慶市、榮州市以及醴泉郡共有9526戶一度停電，所幸目前已經有6648個家庭恢復，不過還剩下2878戶尚未恢復供電。

此外，各地也發生多起土石坍方、土石流災情。截至15日上午8時為止，安東、榮州、尚州、聞慶、漆谷、醴泉、奉化等地一共疏散了367人。

慶北消防當局稍早則表示，榮州一處土石坍方造成2人心肺功能停止。

 
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