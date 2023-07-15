　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美股漲跌互見　週線收高

▲▼美股,道瓊,華爾街。（圖／路透）

▲美股今天漲跌互見。（圖／路透）

文／中央社紐約14日綜合外電報導

儘管大型銀行獲利表現優異，美股今天漲跌互見，週線則收高。台積電ADR跌0.41%、收105.14元。

道瓊工業指數終場上漲113.89點，或0.33%，收在34509.03點。

標準普爾500指數下跌4.62點，或0.10%，收在4505.42點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌24.87點，或0.18%，收在14113.70點。

費城半導體指數下跌46.720點，或1.23%，收在3750.414點。

 
ET快訊
明起4天炸雷雨！15縣市飆「極端38℃」　泰利颱風今生成
黃國昌遭爆透天厝佔國有地　國產署證實祭2招處理
美眾院通過國防授權法案　有助強化台灣嚇阻力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瓦格納集團兵變失敗後　部分轉為白俄訓練軍隊

中國縱橫南海當霸主！布林肯：確保航行自由　維持台海穩定

美眾院通過國防授權法案　有助強化台灣嚇阻力

美股漲跌互見　週線收高

俄國下議院通過「禁止變性手術」　議長：保護我們的公民和兒童

股神巴菲特老婆抱怨「123元咖啡」太貴　美國網友讚：難怪會有錢

玩DNA檢測...毀了爸媽「33年婚姻」！他見自己真實身分嚇壞

外國人「最宜居國家」台灣上榜　3大原因曝光

飛機降落失控「解體斷兩半」！監視器畫面曝

中國跌出美國「最大進口國」地位15年來首見　被這2國超車了

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

周杰倫概念股掛牌狂飆48%　外媒：葉惠美靠兒晉升富豪

烏克蘭軍人斷腿「裝義肢」　被拒登機崩潰：要我怎回家

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

瓦格納集團兵變失敗後　部分轉為白俄訓練軍隊

中國縱橫南海當霸主！布林肯：確保航行自由　維持台海穩定

美眾院通過國防授權法案　有助強化台灣嚇阻力

美股漲跌互見　週線收高

俄國下議院通過「禁止變性手術」　議長：保護我們的公民和兒童

股神巴菲特老婆抱怨「123元咖啡」太貴　美國網友讚：難怪會有錢

玩DNA檢測...毀了爸媽「33年婚姻」！他見自己真實身分嚇壞

外國人「最宜居國家」台灣上榜　3大原因曝光

飛機降落失控「解體斷兩半」！監視器畫面曝

中國跌出美國「最大進口國」地位15年來首見　被這2國超車了

機票太貴旅客紛避開7月最大旺月　航空客運載客率有可能6月居冠

法界：禁師生戀違憲　立委籲「用年齡區分」

瓦格納集團兵變失敗後　部分轉為白俄訓練軍隊

中國縱橫南海當霸主！布林肯：確保航行自由　維持台海穩定

美眾院通過國防授權法案　有助強化台灣嚇阻力

人父援交145cm國中妹　約公廁拍淫片！逞慾4次還換好友上

美股漲跌互見　週線收高

《絕世網紅》朴圭瑛私服超圈粉！素顏男孩風、優雅芭蕾服洩漏小性感

點出李智凱接班人！阿信教練親曝下一步計劃

明起4天炸雷雨！15縣市飆「極端38℃」　泰利颱風今生成

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

國際熱門新聞

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

飛機降落失控「解體斷兩半」！監視器畫面曝

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

外國人「最宜居國家」台灣上榜

玩DNA檢測...他毀了爸媽33年婚姻

中國人「買水」假冒保養品　退稅撈9.9億

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

股神巴菲特老婆怨：123元咖啡太貴了

男把小貓丟進微波爐　女友見一袋袋碎屍報案

中國跌出美國最大進口國地位　2國超車

日本記者訪問　西門町14歲正妹9秒爆紅

即／日音樂節「強力水柱」射中臉！男腦挫傷死亡

俄國下議院通過「禁止變性手術」

男大生「每天看200部A片」性成癮慘了

更多熱門

相關新聞

台積電漲5元至590　台股大漲150點漲上17200

台積電漲5元至590　台股大漲150點漲上17200

受到AI題材續旺影響，台積電（2330）法說會前夕氣勢如虹，今（14）日開盤漲5元至590元，指數大漲150點站上17200。

通膨數據與企業財報利多加持　美股連4漲

通膨數據與企業財報利多加持　美股連4漲

美通膨再降溫振奮市場　美股收紅那指費半領漲

美通膨再降溫振奮市場　美股收紅那指費半領漲

美股開盤道瓊上漲200點　通膨報告低於預期

美股開盤道瓊上漲200點　通膨報告低於預期

台積電開盤跌4元至573　台股平盤震盪挑戰16900

台積電開盤跌4元至573　台股平盤震盪挑戰16900

關鍵字：

美股

讀者迴響

熱門新聞

即／郭鬼鬼道歉！坦承4大事件：認了有女兒

ryuchell替兒慶生2天後猝逝　前妻首發聲

「阿宏」約女按摩！爽完丟包害她大哭

李坤城兒爆：爸原追的是林靖恩姐姐！

郭鬼鬼突認外流照！AV導演：還我公道

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

李坤城兒曝爸「不能和林靖恩分手」原因

啦啦隊女神首曝遭攝影師「誘拍裸照」！

劉芒才道歉1周「立刻有新動作」　再掀網怒：敗光好感

明晚變天！準泰利颱風外圍水氣襲台　下周2天雨炸全台

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

阿宏丟包！遭盜圖正妹說話了　竟是百億身家「未婚妻」

《奔跑吧》蔡徐坤消失！被P到無痕跡

想吹打不開　冷氣拆開塞滿臭巨蛇

更多

最夯影音

更多
疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題
雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面