玩DNA檢測...毀了爸媽「33年婚姻」！他見自己真實身分嚇壞

▲男子無意間摧毀父母33年的婚姻。（示意圖／Piqsels）



圖文／CTWANT

歐美最近吹起簡易DNA檢測風潮，卻也爆出不少家庭革命。一名覺得好玩而做檢測的男網友，就在幾分鐘內毀了父母33年的婚姻，並因此懊悔不已，著急發文問：「怎麼辦？」

原Po在網路論壇「Reddit」發文表示，自己一直對家譜及祖先溯源充滿興趣，也打算和做過DNA檢測的朋友分享與比較結果，於是和父親「趁打折時買了1套試劑」，怎知幾天後收到結果，竟會在打開報告的幾分鐘內鬧出家庭革命。

報告指出，父親有濃厚的英國及愛爾蘭血統，以及一點點法國與德國血統，自己的血脈卻主要是瑞典的斯堪地那維亞人，以及比爸爸更多的法國和德國血統，還有一些義大利血脈，且一比對發現「我們沒有血緣關係」。

這結果讓原Po非常恐慌，並驚覺為何媽媽對檢測不感興趣，「我媽一回家，爸爸就跟她對質。她失去了理智並承認一切」， 原Po透露，媽媽承認他是其他男人的孩子，還說如果知道他們要做檢測一定會阻止，但爸媽還是決定離婚，爸爸甚至開始懷疑弟弟和妹妹會不會也是別人的小孩。

文章曝光後，網友們紛紛安慰原Po，並要他別再自責，「你爸媽不是因為你離婚，他們的婚姻不像你想得那麼幸福」、「重點是你爸有跟你分享和你關係改變的感受嗎」、「如果謊言終究會被拆穿，早點曝光對大家都是好事」。

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