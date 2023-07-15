運動沒喝水！高中生中暑肛溫飆41.5度送急診　醫揭身體缺水2大徵兆

▲運動一定要補充水分。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

近來連日高溫炎熱，熱傷害事件頻傳，醫師特別提醒夏天運動水分不足也容易導致中暑，曾經就有收治過一名高中生，參加馬拉松為了節省時間，全程不喝水，結果在終點前中暑昏倒，送急診量測肛溫已達41.5度，一直到住院第二天才意識比較清楚。醫師指出，人體缺水時有2大徵兆可以判別，另也提出補充運動飲料的時機。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡受訪指出，這名高中男生是短跑健將，為了想要得到馬拉松冠軍竟然全程不喝水，想要節省時間衝出佳績，沒想到中暑收場，在急診時體溫高，肛溫測出41.5度，而且還一度相當躁動，第二天高中生終於比較清醒，問他昨天狀況，只記得最後暈眩、全身無力、昏倒，在急診醒來時看到在病房環境，還以為自己被綁架，才出現躁動，攻擊行為。

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朱柏齡強調，夏天運動時水分不足易導致中暑，身體缺水和運動量、環境溫溼度、運動時飲水量及流汗量有關，當缺水量大於2%體重時可明顯影響運動的表現及增加中暑風險。

要怎麼知道身體缺水？朱柏齡提出2大徵兆，一是「口渴時」這表示身體已缺水1%~2% 體重量，運動時勿等到口渴時才喝水；二則是尿液顏色，正常尿液顏色類似檸檬汁，若顏色越深表示缺水越嚴重，如果呈現如蘋果汁表示已缺水。

另也常有人好奇是否應該補充電解質運動飲料，朱柏齡說明，汗水含有重要的電解質鈉及鉀，大量流汗若只補充水分，會造成電解質不平衡。他進一步解析，汗水成分的含鈉量約為30-65 mmol/L，而正常血液的含鈉量為 135 mmol/L，汗水含鈉量會因每個人熱適應狀況的不同而有差異，市售運動飲料鈉含量約為20 mmol/L，約為汗水之的三分之一至三分之二。

如果是烈日下劇烈運動大量流汗時，飲用運動飲料比單單飲用白開水，比較不會引起電解質不平衡，不過如果流汗量不大，則喝水或喝運動飲料則沒有多大差別，因為人體的腎臟，可自動調整尿液電解質含量，以避免電解質的不平衡。朱柏齡也提出戶外運動時飲水注意事項：

1、運動前1小時飲水 400 – 600 ml (分2次，每次200 – 300 ml)

2、運動中每15分鐘飲水 200 – 300 ml，並根據天氣、運動量及流汗量調整

3、運動超過1小時需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料

4、運動前後量體重，運動後體重減輕量就是缺水量，須補足。

5、避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。