外國人「最宜居國家」台灣上榜　3大原因曝光

▲InterNations公布的「最宜居國家」排名，台灣排名第5。（圖／翻攝自InterNations）



記者林彥臣／綜合報導

國際旅外人士交流網站InterNations發布2023年「旅外圈內人」調查報告（Expat Insider 2023），以「生活品質」、「定居難易度」、「當地就業情況」、「個人財務門檻」、「旅外人士基本需求」等指標進行評比，墨西哥在全球53個國家排名第1，台灣排名第5，科威特、挪威、土耳其、南韓、德國則位居倒數5名。

根據報告，排名前10名國家依序為，墨西哥、西班牙、巴拿馬、馬來西亞、台灣、泰國、哥斯大黎加、菲律賓、巴林及葡萄牙。

報告指出，90%旅居墨西哥的外籍人士對當地生活表示滿意，排名第1，主要容易在當地定居，當地人也很友善，而容易建立自己的社交圈。

台灣以78%的滿意度排名第5，主要原因包括在台灣工作有保障，台灣本身經濟強勁，薪資也很公平。

進一步分析，台灣在「生活品質」指標表現最好，排名全球第2，受訪外籍人士對台灣便利設施、公共環境、醫療保健表達高度評價。

至於排名倒數的幾個國家，居住在科威特、挪威和南韓的外籍人士表示，很難定居，而且很難交到新朋友，土耳其和德國的外籍人士則表示，對於過度嚴格的職場文化感到不滿。