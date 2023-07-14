飛機降落失控「解體斷兩半」！監視器畫面曝

▲哈拉航空（Halla Airlines）。（圖／翻攝自哈拉航空官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

位於索馬利亞首都的阿德國際機場（Aden Adde International Airport）發生一起嚴重意外，一架客機在跑道滑行期間突然失控，造成飛機撞上圍牆，機身斷成兩半。幸運的是，34名乘客和機組人員都奇蹟生還。

根據外媒報導，這起事件發生在當地時間周二（11日）中午12點30分左右，這架客機從索馬利亞北部城市加洛威起飛出發，在進行降落作業時發生意外。根據監視器畫面顯示，飛機降落在機場跑道後沒辦法順利減速，隨後失控滑行並偏離跑道。

據了解，這架客機屬於哈拉航空（Halla Airlines），載有30名乘客和4名機組人員。幸運的是，所有人都奇蹟生還，部分乘客只受輕傷。

飛機在偏離跑道後多次撞擊地面，最後失去平衡撞上圍牆，機身硬生生斷成兩截，機身、機翼碎片和多個零件散落一地。

據報導，初步調查結果顯示，人為疏忽和飛行員失誤的可能性最高。