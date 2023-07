飛機降落失控「解體斷兩半」！監視器畫面曝

▲哈拉航空(Halla Airlines)。(圖/翻攝自哈拉航空官網)

記者楊庭蒝/綜合報導

位於索馬利亞首都的阿德國際機場(Aden Adde International Airport)發生一起嚴重意外,一架客機在跑道滑行期間突然失控,造成飛機撞上圍牆,機身斷成兩半。幸運的是,34名乘客和機組人員都奇蹟生還。

根據外媒報導,這起事件發生在當地時間周二(11日)中午12點30分左右,這架客機從索馬利亞北部城市加洛威起飛出發,在進行降落作業時發生意外。根據監視器畫面顯示,飛機降落在機場跑道後沒辦法順利減速,隨後失控滑行並偏離跑道。

據了解,這架客機屬於哈拉航空(Halla Airlines),載有30名乘客和4名機組人員。幸運的是,所有人都奇蹟生還,部分乘客只受輕傷。

飛機在偏離跑道後多次撞擊地面,最後失去平衡撞上圍牆,機身硬生生斷成兩截,機身、機翼碎片和多個零件散落一地。

據報導,初步調查結果顯示,人為疏忽和飛行員失誤的可能性最高。

???????? SOMALIA ▪️ Halla Airlines plane with 35± people crash-landed in Mogadishu. In July 2022, Jubba Airways also crash-landed at the same Airport (7/11)



???????? Сомалі ▪️ Halla Airlines аварійно приземлився в Могадішо



???????? Somalia ▪️ Flugzeug der Halla Airlines stürzte in Mogadischu ab pic.twitter.com/QSsdU3GSIh