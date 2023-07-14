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中國跌出美國「最大進口國」地位15年來首見　被這2國超車了

▲▼美中。（圖／路透）

▲中國跌出美國「最大進口國」地位，現在被加拿大、墨西哥取代。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

隨著美中貿易脫鉤的持續影響，今年上半年中國跌出美國「最大進口國」地位，也是15年來首見，被墨西哥和加拿大超越。《日經新聞》分析指出，未來企業把中國當作生產據點，向全球市場出口的戰略，也會出現改變。

根據美國商務部的貿易統計數據計算，今年1～5月美國從中國進口額為1690億美元，佔進口總額的13.4%，比去年同期低3.3個百分點，是19年以來的低水準，日用品、電器等中國產品的進口量均有所下降，半導體進口額則減半。

同期數據顯示，美國從墨西哥的進口額達到1950億美元的歷史新高，而加拿大也以1760億美元超過了中國。

另外東南亞國家對美國的出口也顯著增加，數據顯示，1～5月「東盟國家」對美國出口達1240億美元，是歷史第二高位。

根據《日經新聞》報導指出，中國從2009年起，超過加拿大成為美國的第一大進口國，受到2008年「雷曼危機」後的經濟衰退影響，高成本的美國製造業失去了競爭力，而中國則憑藉低廉的價格和供應鏈集聚效應，提高了在國際貿易中的地位，中國的名義國內生產總值（GDP）是15年前的3.8倍，出口總額增長了2.5倍。

在2015年至2018年期間，中國商品佔美國進口總額的20%，但在2017年川普政府上台之後，打出重振美國製造業的戰略，開始針對中國進口商品加徵關稅，導致對中國的進口額開始下降。

拜登政府上台後，也持續對中國加徵關稅，還以經濟安全為由，在尖端半導體和通信設備方面，逐步與中國脫鉤，還下令將半導體、電池等四個關鍵領域的供應鏈進行重組。

《日經新聞》分析，如果「脫離依賴中國」的情況，擴散到美國以外的地區，高度依賴出口的中國經濟將會失去動力，未來企業把中國當作生產據點，向全球市場出口的戰略，也會出現改變。

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