美軍參聯主席：美應加速對台交付武器　提升防空、反艦最重要

▲美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／路透）



文／中央社

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天表示，美國和盟國必須在今後幾年加速對台灣交付武器，以幫助台灣自衛。

路透社報導，美國是台灣最重要的武器供應國。中國一再要求美國停止對台軍售，視軍售為美國向台灣開空白支票。

密利在訪問東京時向媒體記者說：「我們美國或其他國家協助（台灣）提升防禦能力的速度，我認為在未來幾年可能需要加快。」

密利表示，台灣需要如防空系統和能從陸地鎖定船艦進行攻擊的武器，「我認為提高台灣的軍事及防禦能力非常重要」。

隨烏克蘭正與入侵的俄軍作戰，武器製造商紛將供應轉向烏克蘭，使台灣自去年便抗議諸如刺針飛彈等美國軍售交付延宕，問題也引起一些美國議員關注。

台灣國防部曾表示，今年的國防開支將聚於因應中國可能對台採取的「全面封鎖」策略，包括添補F-16戰機零件和補充武器庫存等。

中國去年8月於時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，在台灣周邊展開圍台軍演、發射飛彈飛越台北上空、劃設禁飛禁航區，試圖模擬在戰爭中封鎖台灣。

台灣軍方將在月底舉行年度的漢光演習模擬反封鎖作戰；中國軍方近日則搶在漢光軍演前舉行海空聯合演訓。

密利表示當前美中關係處於極低點，近期像是美國國務卿布林肯與中共中央外事辦主任王毅這類高層外交會談，對降低緊張升溫至關重要。

此外，密利表示美國也正評估是否需調整亞太的美軍駐地。目前亞太的美軍多集中於東北亞，包括駐韓美軍2萬8500人、駐日美軍5萬6000人。

密利說：「我們認真研究可能的替代駐地選項。」