印度「月船三號」發射成功　預計8月下旬挑戰降落月球

▲印度14日搭載「月球飛船3號」的火箭成功發射升空。(圖/翻攝自YouTube)

記者詹雅婷/綜合報導

印度14日當地下午2時30分過後,搭載「月球飛船3號」(Chandrayaan-3)的火箭成功發射升空,預計在40天內抵達月球,希望能成為繼美國、俄羅斯、中國之後的第四個登月國。CNN指出,在火箭升空的歷史一刻,人群聚集在達萬太空中心,也有超過100萬人利用YouTube觀看。

#WATCH | Indian Space Research Organisation (ISRO) launches #Chandrayaan-3 Moon mission from Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota.



Chandrayaan-3 is equipped with a lander, a rover and a propulsion module.