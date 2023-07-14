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5泰女被9千塊騙到緬甸賣淫　陸富商助贖身仍回不了家　

記者葉睿涵／編譯

泰國35歲葛姓女子最近在名為Ninja Today的粉絲專頁發布影片，聲稱自己與4位朋友被騙到緬甸賣淫，哭著請求人們幫助她們回國。目前警方已介入處理相關案件，準備將葛女等人接回泰國。

據《泰國頭條新聞》報導，葛姓女子表示，她和朋友們過去是曼谷一家餐廳的公關。後來，她們在TikTok收到訊息，聲稱緬甸有一份收入可觀的公關工作，不僅交通、住宿和餐飲費都可以報銷外，招聘者還事先將1萬泰銖（約新台幣9000元）轉給她們當作旅費，因此這5名女子便決定立即動身到緬甸淘金。

當葛女與友人抵達泰北與緬甸接壤的清萊府時，一名男子帶領她們進入河邊一棟房子，然後穿過後院進入緬甸境內，讓葛女心生疑慮。她詢問男子這算不算是非法入境，卻被男子告知這並不違法，而她也因為集合地點離泰國不是很遠，便沒有多想。

▲▼泰國當局正鎖定葛女等人受困的地點，並商討救人方案。（圖／翻攝自Facebook）

▲泰國當局正鎖定葛女等人受困的地點，並商討救人方案。（圖／翻攝自Facebook）

不久後，4輛機車來到邊境，帶她們走了6個小時進入緬甸市內，再轉交給其他車隊。這時，葛女意識到自己受騙了，但由於她們無法反抗，只好跟著車隊繼續走。她們抵達博科城後，葛女與一位朋友便被關進一座大樓裡，而另外2人則被賣給中國團伙從事賣淫工作，每天只能吃一頓飯，手機也被沒收。

起初，這2名女子堅持拒絕賣身，但她們在看到其他人因拒絕賣淫而受傷後，就不得不妥協。葛女聲稱，她與友人一直設法尋求幫助，但她們得到的答案始終只有「等待」。她們也和一位中國商人達成了協議，商人為她們支付贖金，使她們能夠安全離開從事賣淫服務的酒店。

不過，由於這5位女子沒有足夠的錢還這位中國商人，因此她們依舊無法返回泰國，必須等到家人籌夠錢還清債務才能回家。目前NinJa ToDay的負責人已陪同葛女的親屬報案，而警方也已上報相關部門處理。警方表示，救援行動必須依法進行，但他們已準備好一切救援措施，將葛女等人接回泰國。

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