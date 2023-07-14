中國人「爆買礦泉水」換標假冒保養品出口！　爽辦退稅撈9.9億元

▲雨辰公司涉嫌將瓶裝水貼上標籤後謊報是化妝水，從中賺取退稅差額。（示意圖／CFP）
記者張方瑀／綜合報導
日本東京都一間美妝批發公司遭國稅局調查，結果發現這間由中國籍負責人所經營的公司，涉嫌將「瓶裝水」貼上標籤後謊報是「化妝水」，出口到香港後，再向日本申請退消費稅從中獲利。目前國稅局向其追徵44億日圓（約台幣9.9億元），但負責人已潛逃回中國。
▲位於東京都新宿區的雨辰合約公司。（圖／翻攝自Google map）
根據《朝日新聞》報導，總部位於東京新宿、由中國籍負責人經營的一家美妝批發公司「雨辰」在2021年11月前的2年間，大量購買P＆G、資生堂等品牌化妝品，花費約370億日圓（約台幣84億元），並以幾乎相同價格賣給10家貿易公司，再由其出口至香港。
由於出口產品是免稅的，所以雨辰公司便向國稅局申請退消費稅，結果國稅局一查發現，這些申報內容全都是假的，他們其實是購買了大量便宜的瓶裝水，再將其改貼標籤，假冒成高級化妝水，實際花費僅30億日圓。
【税務調査】高級化粧品の輸出、実は「水」…卸会社らに追徴44億円https://t.co/RhADkljqoN— ライブドアニュース (@livedoornews) July 14, 2023
中身は水なのに高級化粧品を取引したように装っていたとして、東京都内の化粧品卸会社や輸出会社が東京国税局の税務調査を受け、計約44億円を追徴課税されていたことがわかった。 pic.twitter.com/ygURfVOnbt
報導指出，國稅局向這10家貿易公司詢問狀況才知道，根本沒有所謂的化妝品交易，他們只是將公司名義借給雨辰使用，再談妥如何分配退稅金額。
對此，國稅局對雨辰追加徵收35億日圓的消費稅，並對這10家貿易公司追徵9億日圓稅額，共44億日圓，但雨辰公司的負責人目前已經潛逃回中國。
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