中國人「爆買礦泉水」換標假冒保養品出口！　爽辦退稅撈9.9億元

▲雨辰公司涉嫌將瓶裝水貼上標籤後謊報是化妝水，從中賺取退稅差額。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

日本東京都一間美妝批發公司遭國稅局調查，結果發現這間由中國籍負責人所經營的公司，涉嫌將「瓶裝水」貼上標籤後謊報是「化妝水」，出口到香港後，再向日本申請退消費稅從中獲利。目前國稅局向其追徵44億日圓（約台幣9.9億元），但負責人已潛逃回中國。

▲位於東京都新宿區的雨辰合約公司。（圖／翻攝自Google map）



根據《朝日新聞》報導，總部位於東京新宿、由中國籍負責人經營的一家美妝批發公司「雨辰」在2021年11月前的2年間，大量購買P＆G、資生堂等品牌化妝品，花費約370億日圓（約台幣84億元），並以幾乎相同價格賣給10家貿易公司，再由其出口至香港。

由於出口產品是免稅的，所以雨辰公司便向國稅局申請退消費稅，結果國稅局一查發現，這些申報內容全都是假的，他們其實是購買了大量便宜的瓶裝水，再將其改貼標籤，假冒成高級化妝水，實際花費僅30億日圓。

報導指出，國稅局向這10家貿易公司詢問狀況才知道，根本沒有所謂的化妝品交易，他們只是將公司名義借給雨辰使用，再談妥如何分配退稅金額。

對此，國稅局對雨辰追加徵收35億日圓的消費稅，並對這10家貿易公司追徵9億日圓稅額，共44億日圓，但雨辰公司的負責人目前已經潛逃回中國。