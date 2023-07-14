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印度將發射火箭搭載「月球飛船3號」　盼成全球登月第4國

▲▼ 印度「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為月球飛船3號。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

印度14日下午將啟動第三次月球任務，目標成為第一個能夠降落在月球南極附近的國家。若任務成功，印度將成為繼美國、俄羅斯、中國之後的第四個登月國。

綜合BBC、NDTV等報導，印度將於14日當地下午2時35分（台灣下午5時5分）在達萬太空中心發射搭載「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）的火箭，預計於8月23日至24日抵達月球。這次任務為期14天，耗資7460萬美元，要讓登月車順利著陸探索月球表面。

依據登月計畫，月球飛船3號在14日升空後，大約需要15天至20天的時間進入月球軌道，在接下來數周期間，科學家將降低火箭速度進行緩慢著陸。若一切按計畫進行，六輪漫遊車將彈出，並在月球表面的岩石和隕石坑周邊探索，收集重要數據及影像，回傳地球進行分析。

已知印度的目標是把登月車降落在月球南極，此處近乎黑暗，是先前未被探索過的地方，這次的任務也將研究該地區的地形。

這是印度第三個月球計畫，預計可在先前兩次任務的成功基礎上向前推進。2008年，印度進行第一次月球任務，幫助證實水的存在；2019年，印度登月任務成功部署月球軌道飛行器，但著陸器降落月球表面的最後時刻墜毀月表，取得部分成功。

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