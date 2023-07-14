墨西哥擠下中國「成美國最大貿易夥伴」　外媒：還會繼續成長

▲西雅圖人工島海港島（Harbor Island）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

今年1月至4月，美國與墨西哥之間的貿易額達到2630億美元，使得墨西哥取代中國，成為美國今年迄今最大貿易夥伴。《商業內幕》分析，儘管情勢隨時可能迅速變化，但可確定的是，美墨貿易一如既往地強勁，並且可望持續成長。

聯邦準備銀行（FRB）駐達拉斯的高級商業經濟學家托雷斯（Luis Torres）撰文指出，美國與墨西哥的貿易占進出口總額15.4％，略高於加拿大的15.2%，以及中國的12%，「墨西哥再度鞏固該國身為美國最大貿易夥伴的地位。」

他認為，轉變種子在疫情前就種下，前總統川普對中國商品徵收關稅，以及北美自由貿易協定成員國2018年重新簽署的《美國─墨西哥─加拿大協定》（CUSMA）都有影響。

《商業內幕》也指出，中國過去20年進一步融入美國經濟，但墨西哥仍能奪走貿易夥伴冠軍，是2020年經濟混亂將在未來數年持續影響全球經濟的明確跡象。

▲美國喬治亞州薩凡納港（Savannah）的進出口貨櫃。（圖／達志影像／美聯社）



托雷斯提到，墨西哥成為美國最大貿易夥伴，也顯示了加速轉向「近岸外包」（nearshoring）的趨勢，指一個國家把關鍵商品供應鏈帶進地理上與政治上都更接近的國家。

美國經濟學家古德曼（Peter Goodman）曾撰文寫道，由於美中政治緊張升溫，沃爾瑪等公司將目光投向距母國較近的地方，以滿足商業需求。不過，投資公司Murray Hill Group合夥人伯恩斯（Michael Burns）認為，「這與去全球化無關。這是全球化的下一個階段，而關注重點是區域網絡。」

不論如何，華府近幾個月積極尋求改善美中關係。國務卿布林肯6月晉見中國國家主席習近平，2人都誓言穩定雙邊關係，財政部長葉倫近期訪中，儘管對「不公平的經濟行為」表達擔憂，但仍稱希望美中更緊密合作，因為「世界足夠大到我們兩國都能繁榮發展」。