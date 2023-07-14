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酒醉男大生被司機留高速公路　「30分鐘後撞死」爸媽怒告Uber司機

酒醉男大生被司機留高速公路　「30分鐘後撞死」爸媽怒告Uber司機。圖／翻攝自Instagram）

▲男大生被司機留在路邊後，被車撞死。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

美國加州21歲男大生杭特(Cory Hunter)酒醉後與朋友一起搭乘Uber回家，不小心在車上睡著的他，後來被司機丟包在高速公路旁結果不幸被撞死。家屬認為司機的行為非常不負責任，等於是害死兒子的凶手，所以對司機提出控告。

身為前校隊球員的杭特，5月21日凌晨2時30分與其他5名乘客，一同在距離洛杉磯市東南部約50英里的科洛納(Corona)上車，行駛在91號高速公路時，睡著的他突然被司機叫醒，要他一起下車，以方便讓其他乘客下車嘔吐。

法庭文件指出，杭特下車後再也沒有回到車上，後來於凌晨3時被一輛行駛在高速公路上的車輛撞倒，該名司機曾停下車提供幫助，後來沒有因為涉及犯罪行為遭當局調查。

杭特的爸媽認為，Uber司機竟然把當下沒有行為能力的兒子留在高速公路上，以疏忽造成非自然死亡的原因控告Uber司機，並索討美元25,000元（約台幣77萬元）賠償金。

司機則透過委任律師薩拉查(Theida Salazar)回應，當時他有下車前去尋找杭特，但是找不到人，「我的客戶也是一名人父，在社區中是一個熱情溫暖的人，絕對不可能會漠視一條生命」。Uber公司發言人表示，他們不會對這起訴訟發表回應。

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