馬斯克預言「數位超級智慧」5、6年內出現　任何方面都比人聰明

▲馬斯克預言，「數位超級智慧」將在未來5、6年內出現。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

全球首富馬斯克在創辦新人工智慧公司xAI後，對人工智慧（AI）的看法發生了戲劇性轉變，還預言未來5、6年如果沒有出現「數位超級智慧」（digital superintelligence）的話，「我會感覺十分驚訝」。

綜合福斯新聞等外媒報導，馬斯克12日在推特與美國眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）和康納（Ro Khanna）對談時表示，AI領域如今發展得很快，因此他相信，數位超級智慧將在未來5、6年內出現。

馬斯克解釋，數位超級智慧的定義是「在任何方面都比人類更聰明」，但這並不意味著數位超級智慧比全人類都聰明，「更聰明的標準只是相對於個體而言，但要比全人類更聰明是一個更高的標準」。

不過馬斯克也承認，AI的未來發展讓他感到壓力很大，「如果將這一切比作Netflix電視劇的話，我會說這一季的結局會是中西方之間的大對決，而主角則是通用人工智慧（AGI）」。

此前，馬斯克一直是反AI先鋒，不過他在成立新AI公司後，立場就發生了戲劇性轉變。他在提及自己心境改變的原因時表示，他是抱持著「既然無法打敗他們，那就加入他們」的想法加入這場AI大戰，但他與2位眾議員都認為，國家需要設立某種框架，對AI進行監管。