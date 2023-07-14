美國FDA批准首款非處方避孕藥「Opill」　2024年初上市

▲美國FDA宣布，批准首款非處方口服避孕藥「Opill」。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國食品藥物管理局（FDA）13日宣布，核准首款不需處方箋的口服避孕藥「Opill」，此後不用為了避孕藥定期回診，在一般藥局、便利商店、網路門市就能買到，造福無數女性消費者，預計明年1月開始販售。

綜合CNN、美聯社等外媒報導，FDA在聲明中指出，美國每年610萬懷孕案例中，幾乎有一半是意外懷孕。Opill非處方的特性讓女性免去就醫的麻煩，更容易取得口服避孕藥，進而減少意外懷孕的機率。

據悉，美國最高法院去年推翻保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v Wade），此後許多州政府開始實施墮胎禁令，規定妊娠達一定天數後禁止墮胎，FDA這項決定為女性避孕提供了新的選擇。

FDA藥物評估與研究中心負責人卡瓦佐尼（Patrizia Cavazzoni）表示，「Opill成分僅有荷爾蒙黃體素（hormone progestin）。這是美國第一款非處方口服避孕藥，只要按照指示每日按時服用，預計將比現行其他非處方方法更安全、有效，會是美國數百萬人預防懷孕的選擇。」

Opill製造商佩里戈（Perrigo）稱，這項批准為美國女性健康取得開創性進展，該公司也將確保價格是消費者負擔得起的，建議售價將於今年秋天公布，最快明年1月上市販售。而拜登政府最近頒布加強避孕措施的行政命令，州政府與聯邦政府或將採取行動，將非處方避孕藥納入醫療保險中。