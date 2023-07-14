12歲童被車撞！頭部與脊椎分離「內部斬首」　醫奇蹟接回斷頭出院

▲男童車禍導致體內斷頭，如今奇蹟康復。（圖／翻攝自Hadassah Medical Center）

記者李振慧／綜合報導

以色列12歲男童哈桑(Suleiman Hassan)因為嚴重車禍，導致頭部與脊椎分離，發生體內斬首的罕見現象，由於這種手術十分困難，醫生預估成功機率只有50%，結果在長達好幾個小時後的手術後，奇蹟接回他的頭部。

《以色列時報》報導，來自約旦河西岸的哈桑，6月騎腳踏車時突然被一輛汽車撞上，緊急空運至哈達薩醫療中心(Hadassah Medical Center)接受治療，醫生發現，由於他的頭部突然受到撞擊，導致固定頭部與脊柱頂部的韌帶斷裂，發生罕見的內部斷頭現象。

醫生艾納夫(Ohad Einav)表示，哈桑的頭部幾乎完全脫離脖子的根部，所以他們進行了好幾個小時的手術，以在受損部位裝入鋼板等固定裝置，手術後哈桑又在加護病房接受後續治療長達1個多月，認為他最後能夠康復堪稱奇蹟，因為通常發生類似情況的患者，有70%的人在送醫途中死亡或當場死亡。

艾納夫表示，「男童沒有神經缺陷或是運動功能障礙，在經歷了這麼長時間的過程後，他的行動功能正常，而且不需要輔助裝置就能行走，真的很了不起」。哈桑的父親則十分感激醫療團隊的幫助，因為他們兒子才能活下來。