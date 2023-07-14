ChatGPT涉嫌「誹謗、生成假消息」　美聯邦機構要查了

▲ChatGPT問世在全球引發轟動。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國聯邦貿易委員會（FTC）對人工智慧公司OpenAI展開調查，以釐清該企業如何解決「ChatGPT生成假消息」對消費者構成的潛在風險。BBC寫道，這是AI監管與審查越來越嚴格的跡象之一。

FTC致信OpenAI，詢問該企業採取什麼措施，解決其產品生成「關於真實個人錯誤、誤導、貶低或有害陳述」的可能性。此外，也要求說明數據隱私政策，以及如何取得AI訓練資訊。

對此，OpenAI首席執行長奧特曼（Sam Altman）表示，他們花費數年進行安全研究，也致力讓ChatGPT「在釋出之前更加安全」，「我們保護用戶隱私，我們設計我們的系統是為了學習世界，而非個人隱私。」對於該企業而言，「科技安全且有利於消費者」是很重要的，也有信心確實遵循法律，「當然，我們也將與FTC合作。」

▲「ChatGPT之父」、OpenAI執行長奧特曼出席國會聽證會。（圖／路透）



今年稍早，奧特曼出席國會聽證會，承認AI可能成為錯誤消息來源，呼籲對此新興產業制定監管規定，甚至成立新機構，監督人工智慧安全性。他預期，隨著AI用途日益清晰，將對就業等領域產生重大影響，「如果這項技術出問題，會是很嚴重的問題…我們希望公開講述這一點，並與政府合作，避免這種情況發生。」

FTC現任主席琳娜．汗（Lina Khan）高調監管科技巨頭，卻也因此被批評僭越職權範圍。在13日的國會聽證會上，她未提及OpenAI調查現況，但直言對於ChatGPT的產出感到擔憂，已有報告指出「人們的敏感資訊在給其他人的回應中被揭露出來。醜化、誹謗陳述及完全不真實的事物正在出現。這就是我們所擔憂的那種詐騙與欺騙」。