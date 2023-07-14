當年同時和2男愛愛　婚後尪突然想驗兒DNA！女崩潰：家庭會毀掉

▲丈夫突然想測DNA，讓女擔心兒子真正身世會曝光。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

國外近來流行上網購買簡易檢測DNA工具，以得知自己的家族來源。一名人妻在網路上發文求救，他的丈夫因為覺得好玩，也想要買檢測工具來玩，但她其實一直隱瞞著丈夫兒子的真正身世，擔心多年秘密有可能因此曝光，讓她非常崩潰。

這名女網友在國外論壇Reddit上發文，15年前她還是高中生時，與現在的丈夫布倫特(Brent)結識並且變成朋友，但她因為害怕破壞友誼一直不敢告白，所以高中舞會選擇和別的男同學一起參加，還獻出初夜，沒想到一周以後，布倫特居然主動邀請她約會。

▲女子短時間內和2人發生關係，之後就發現懷孕。（圖／示意圖／CFP）

女子和布倫特約會後很快也發生性關係，結果幾個月後突然發現自己懷孕，布倫特得知後表明要和她結婚，甚至還為此休學，開始賺錢養家讓她十分感動，2人結婚後又生下2名孩子。

女網友表示，隨著時間過去，她愈來愈擔心大兒子的真正身世，「我常常會想，兒子會不會其實不是丈夫的孩子，尤其是我在臉書上看到當年那個人的兒子長相，更覺得真的有可能是另外一個人的」。

如今丈夫很想做DNA檢測，讓女子非常害怕，「我每天都活在內疚中，我不知道該怎麼辦，這個秘密會徹底毀掉我們家」。貼文曝光後，許多網友紛紛留言安慰女子，「建議你先告訴你丈夫，當年你也只是個孩子」、「你做錯了事，但不代表你是壞人，現在只能去面對這個你不想面對的真相」。