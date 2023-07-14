夫妻爽中13億頭獎「誓當平凡人」　7年後婚姻破裂、各覓新歡

▲坎寧斯夫婦2016年幸運中了3250萬英鎊的頭獎，不料卻讓2人的人生從此走上不同的道路。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

英國一對夫妻7年前買樂透中了3250萬英鎊（約新台幣約13億元）的頭獎，一夜暴富。當時，他們曾承諾生活不會因中獎被改變，然而7年過去後，媒體卻揭露2人早已離婚，並各自覓得新歡。

綜合BBC與《鏡報》報導，坎寧斯（Gerry Cannings）2016年2月在買炸魚和薯條到父親家時，順手買了一張彩票，不料竟幸運中了3250萬英鎊的頭獎，從此改變他與妻子麗莎（Lisa Cannings）的人生。

報導稱，3250萬英鎊約可以買一個4局室公寓、希臘的一個島嶼，甚至還能搭太空船往返太空183次，不過坎寧斯夫婦當時信誓旦旦稱，他們不會讓巨額財富改變他們的生活方式和感情，將繼續做「一對無聊而平凡的夫婦」，但這對夫婦如今卻被媒體踢爆已分居兩地，還各自有了新歡。

據悉，這對幸運的夫妻2020年在疫情期間和平離婚，而曾是中學歷史老師的坎寧斯隨後便與他的學生家長卡德爾（Samantha Cardell）在一起，並搬到一間價值22萬英鎊（約新台幣900萬元）的房子裡。

麗莎也在離婚後覓得第二春，與卡車司機維弗（Carl Weaver）在一起，並持續住在她和坎寧斯中獎後買下、價值約200萬英鎊（約新台幣8000萬元）的豪宅裡。2人的一位共同好友告訴《太陽報》，「人們可能會將他們的分離和戲劇性的外遇聯想在一起，但這一切與事實相去甚遠。」