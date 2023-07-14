　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲致命熱浪恐飆破48度　全美1億人受威脅！高溫洪災龍捲風來襲

▲▼ 歐洲熱浪。（圖／路透）

▲歐洲熱浪來襲。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

歐洲南部「地獄犬熱浪」（Cerberus heatwave）來襲，西班牙、法國、希臘、克羅埃西亞、土耳其部分地區氣溫預計飆破攝氏40度，義大利甚至可能高達48.8度，一名40多歲男子被熱死。在此同時，美國正面臨更多極端天氣，熱浪襲向亞利桑那州，全美國超過1億人受到高溫威脅，中西部與東部出現龍捲風，且洪災仍在持續中。

義大利工人熱死　10城發布紅色警報

BBC報導，義大利羅馬、佛羅倫斯等10個城市都已發布紅色警報，多名遊客中暑昏倒，民眾被建議每日喝至少2000c.c.的水，避免飲用讓身體出現脫水情形的咖啡與酒精飲品。來自澳洲墨爾本的遊客表示，對於羅馬出現的高溫感到非常驚訝，且這破壞出遊計畫，「努力不在中午外出」。

義大利米蘭附近城鎮洛迪（Lodi）一名44歲的男性工人，曾於11日在大太陽底下刷斑馬線，後來因為高溫中暑而暈倒，被送往醫院治療後卻回天乏術。

西班牙連日悶熱，白天氣溫達到45度，晚間氣溫不低於25度，依據歐盟哥白尼哨兵任務所記錄到的衛星影像，埃斯特雷馬杜拉地區（Extremadura）地面表面溫度飆至60度。英國氣象局指出，南歐氣溫將於15日達到高峰值，大多數地區氣溫將升至45度左右，甚至可能更高。

ISGlobal研究指出，歐洲光是去年就有6萬1672人死於高溫；今年夏天高溫恐怕導致更多人死亡，數據顯示，西班牙高溫死亡風險最高的城市在馬德里、巴薩隆那、瓦倫西亞等城市。

▲▼ 歐洲熱浪。（圖／路透）

美國不只出現熱浪　龍捲風、洪災同時來襲

不只歐洲，美國西南部也出現極端高溫，美國國家氣象局（NWS）表示，超過1.15億人受到某種形式的高溫警告，熱浪接下來將襲向內華達州、德州、奧克拉荷馬州、加州等。統計數據顯示，亞利桑那州鳳凰城氣溫飆破43度的日子已超過13天，其他許多城市也將來到38度以上，預計拉斯維加斯16日將飆至47度。

當局敦促民眾保持謹慎，在陽光最強烈期間限制外出時間，攝取水份，不要把寵物或孩子留在上鎖車內。

除了熱浪，美國還要面臨更多極端天氣，佛蒙特州的歷史性洪災毀損數千棟房屋，居民受困，儘管現階段暫時消退，大壩瀕臨潰堤的危機解除、更多道路開放，但預計14日將面臨新一輪風暴，可能出現冰雹、山洪暴發甚至龍捲風。

另外，美國國家氣象局也發布龍捲風警報，對象為科羅拉多州及堪薩斯州部分地區，同時對俄亥俄州、賓州、肯打基州、西維吉尼亞州等部分地區發布嚴重雷暴警報，警告奧克拉荷馬州可能出現嚴重雷暴。

ET快訊
快訊／高雄「壓克力大廠」狂燒4hrs　1勇消受傷送醫
舅舅遺產獲「千萬透天+500萬」　媽只拿100萬氣報復...
「東京最好吃漢堡排」台灣首店開幕！　號碼牌半小時發光
LIVE／曹格失控徹夜洗版求救！前妻最新回應　SJ三人離開S
台中31歲女　墜43樓慘死
被逮發現12名錶總價2億！　驚見2400萬RM11-03
世衛認證！　「阿斯巴甜」可能致癌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

匈牙利：9月中旬批准瑞典入北約

阿斯巴甜列入可能致癌物！　美國FDA「不認同」WHO做法

飯店驚見男屍！「穿女裝跑趴」最後身影曝　北海道警：找不到頭

男子額頭腫起疼痛　醫一切開拉出「15cm白色寄生蟲」

右腳捲進電扶梯！維修工「痛苦緊抓扶手」　驚悚畫面曝光

歐盟宣布「全面解除」日本福島食品進口限令！最快8月上路

馬斯克預言「數位超級智慧」5、6年內出現　任何方面都比人聰明

才剛慶祝20歲生日！女大生突然在房間內死亡　警：無他殺跡象

12歲童被車撞！頭部與脊椎分離「內部斬首」　醫奇蹟接回斷頭出院

ChatGPT涉嫌「誹謗、生成假消息」　美聯邦機構要查了

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

苗栗計程車遭追撞飛進田　倒楣婦出院5分鐘又被送醫

匈牙利：9月中旬批准瑞典入北約

阿斯巴甜列入可能致癌物！　美國FDA「不認同」WHO做法

飯店驚見男屍！「穿女裝跑趴」最後身影曝　北海道警：找不到頭

男子額頭腫起疼痛　醫一切開拉出「15cm白色寄生蟲」

右腳捲進電扶梯！維修工「痛苦緊抓扶手」　驚悚畫面曝光

歐盟宣布「全面解除」日本福島食品進口限令！最快8月上路

馬斯克預言「數位超級智慧」5、6年內出現　任何方面都比人聰明

才剛慶祝20歲生日！女大生突然在房間內死亡　警：無他殺跡象

12歲童被車撞！頭部與脊椎分離「內部斬首」　醫奇蹟接回斷頭出院

ChatGPT涉嫌「誹謗、生成假消息」　美聯邦機構要查了

賴清德訪LINE總部推廣防詐　生日竟與這角色同一天

1星負評跑錯棚！台科大學生「狂刷5星」補血　冤喊：我們沒吃白飯

高雄人不捨　前金區老醫院開價7億求售

猴子闖超市偷東西「多次警惕回頭」　店主無奈：好笑又好氣

從行人地獄到禁師生戀　政府為了勝選媚俗立法

加拿大西岸碼頭工人達成勞資協定　預計當地時間14日上午8點復工

快訊／高雄「壓克力大廠」狂燒4hrs　現場驚傳1勇消受傷送醫

夏天高峰至！花蓮衛生局曝常見中毒3微生物　5招安全防護

網友敲碗晨晨「拳上代父打Toyz」　YT聖母003暖回護兒網友讚爆

私生子也賣的「狠婦」余華英受審　法院外聚集「尋親者」盼團圓

國際熱門新聞

男大生「每天看200部A片」性成癮慘了

日本記者訪問　西門町14歲正妹9秒爆紅

情侶「空中纜車內」色色　抬頭驚見監視器

軍人因義肢被拒絕登機　崩潰哭了

億萬富翁父慘死　兒炫耀遺產「想找妹愛愛」

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

日本年均收入曝！53歲爸每月只能存435元

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

客機斷兩截　失控甩尾撞上圍牆

女生青春很珍貴 戀愛專家要窮男別談戀愛

北約公報最強硬　15次點名槓中國

把家出租6個月　女返回發現「突然多一道牆」

北海道飯店驚傳斷頭男屍！　穿女裝開趴後被殺

戰後多快讓烏入北約？拜登：1小時20分

更多熱門

相關新聞

颱風季首個颱風「泰利」將生成！外圍環流寬廣　雨連下5天

颱風季首個颱風「泰利」將生成！外圍環流寬廣　雨連下5天

拜登：烏克蘭總有一天會入北約

拜登：烏克蘭總有一天會入北約

美參院外委會拍板　授權美台洽簽租稅協定

美參院外委會拍板　授權美台洽簽租稅協定

布林肯印尼會晤王毅 再提台海和平重要性

布林肯印尼會晤王毅 再提台海和平重要性

戰後多快讓烏入北約？拜登：1小時20分

戰後多快讓烏入北約？拜登：1小時20分

關鍵字：

熱浪高溫洪災龍捲風極端天氣北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

曹格深夜失控！　曬婚紗照Tag前妻「承諾都廢了」

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

快訊／吳速玲限動首回應！　

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

多車未讓女行人 18秒違規警連開8單

快訊／高雄楠梓加工區大火！現場傳出爆炸聲

韓星遺體躺冰櫃23天！經紀人自費幫辦葬禮

男大生「每天看200部A片」性成癮慘了

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面