歐洲致命熱浪恐飆破48度　全美1億人受威脅！高溫洪災龍捲風來襲

▲歐洲熱浪來襲。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

歐洲南部「地獄犬熱浪」（Cerberus heatwave）來襲，西班牙、法國、希臘、克羅埃西亞、土耳其部分地區氣溫預計飆破攝氏40度，義大利甚至可能高達48.8度，一名40多歲男子被熱死。在此同時，美國正面臨更多極端天氣，熱浪襲向亞利桑那州，全美國超過1億人受到高溫威脅，中西部與東部出現龍捲風，且洪災仍在持續中。

義大利工人熱死 10城發布紅色警報

BBC報導，義大利羅馬、佛羅倫斯等10個城市都已發布紅色警報，多名遊客中暑昏倒，民眾被建議每日喝至少2000c.c.的水，避免飲用讓身體出現脫水情形的咖啡與酒精飲品。來自澳洲墨爾本的遊客表示，對於羅馬出現的高溫感到非常驚訝，且這破壞出遊計畫，「努力不在中午外出」。

義大利米蘭附近城鎮洛迪（Lodi）一名44歲的男性工人，曾於11日在大太陽底下刷斑馬線，後來因為高溫中暑而暈倒，被送往醫院治療後卻回天乏術。

西班牙連日悶熱，白天氣溫達到45度，晚間氣溫不低於25度，依據歐盟哥白尼哨兵任務所記錄到的衛星影像，埃斯特雷馬杜拉地區（Extremadura）地面表面溫度飆至60度。英國氣象局指出，南歐氣溫將於15日達到高峰值，大多數地區氣溫將升至45度左右，甚至可能更高。

ISGlobal研究指出，歐洲光是去年就有6萬1672人死於高溫；今年夏天高溫恐怕導致更多人死亡，數據顯示，西班牙高溫死亡風險最高的城市在馬德里、巴薩隆那、瓦倫西亞等城市。

美國不只出現熱浪 龍捲風、洪災同時來襲

不只歐洲，美國西南部也出現極端高溫，美國國家氣象局（NWS）表示，超過1.15億人受到某種形式的高溫警告，熱浪接下來將襲向內華達州、德州、奧克拉荷馬州、加州等。統計數據顯示，亞利桑那州鳳凰城氣溫飆破43度的日子已超過13天，其他許多城市也將來到38度以上，預計拉斯維加斯16日將飆至47度。

當局敦促民眾保持謹慎，在陽光最強烈期間限制外出時間，攝取水份，不要把寵物或孩子留在上鎖車內。

除了熱浪，美國還要面臨更多極端天氣，佛蒙特州的歷史性洪災毀損數千棟房屋，居民受困，儘管現階段暫時消退，大壩瀕臨潰堤的危機解除、更多道路開放，但預計14日將面臨新一輪風暴，可能出現冰雹、山洪暴發甚至龍捲風。

另外，美國國家氣象局也發布龍捲風警報，對象為科羅拉多州及堪薩斯州部分地區，同時對俄亥俄州、賓州、肯打基州、西維吉尼亞州等部分地區發布嚴重雷暴警報，警告奧克拉荷馬州可能出現嚴重雷暴。