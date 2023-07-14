夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器　尪當場下體爆血

▲妻子因為在爭吵中導致丈夫下體受傷，因此被控故意傷害罪。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

法國一對夫妻在發生爭吵時，女方一氣之下用力拉扯丈夫的下體，導致對方的陰莖當場被「撕裂」，最終送院治療，而女子也隨即被依故意傷害罪逮捕，一場夫妻爭執直接演變為家暴案件。

根據法國媒體La Depeche報導，法國一名45歲男子9日晚間參加了一場派對，然而喝醉的他卻在派對上做出違背婚姻忠誠的出軌行為，因此惹惱了35歲的妻子。兩人當時都處於酒醉狀態，並且持續爭吵至10日凌晨，最後竟演變成暴力衝突。

妻子因不滿丈夫外遇，因此一怒之下用力抓住男方的下體，並拉著他的陰莖往下扯，力道之大，導致男方的生殖器大部分的皮膚與包皮被扯掉，當場血流不止。不僅如此，攻擊完丈夫下體後，她還用力撕扯男方的耳朵。據警方表示，被害男性的耳朵當場被撕下一塊。

當救護人員抵達現場時，被害人意識清醒，但是表情十分痛苦，他隨即被送往醫院搶救。而妻子則是被依故意傷害罪逮捕。警方目前還在調查，嫌犯在行兇時是否有使用其他尖銳工具。

當地檢察官辦公室已經展開調查，檢方強調，男子已經接受醫師治療，以確定他的受傷程度，雖然他很痛苦，不過沒有生命危險。此外，儘管男子還未被逮，不過他在接受治療後，也同樣因為襲擊妻子而面臨傷害罪的指控。