德國公布首份中國戰略報告　將擴展對台關係

▲德國指出中國已經改變，柏林對北京的政策也必須調整。（示意圖／路透）

中央社柏林13日綜合外電報導

德國公布首份中國戰略報告，指出中國已經改變，柏林對北京的政策也必須調整。報告中警告，台海現狀只能透過和平和雙方同意的方式改變。

報告中也表示，德國將會擴大和台灣的密切關係，同時遵守「一個中國」政策。

路透社報導，這份長達64頁的文件寫道：「中國已經改變，有鑑於此，以及中國的政治決策，我們必須調整對中國的戰略。」過去幾個月來，德國總理蕭茲的三黨聯合內閣對於首份中國戰略報告意見分歧，今天終於達成共識。

報告中指出，中國決定擴大和俄羅斯的關係，也對德國帶來立即性的安全影響。

報告中表示，德國將繼續在印太地區強化其軍事存在及和夥伴合作，並警告台海現狀僅能透過和平手段和雙方同意的方式改變。

報告中指出：「軍事情勢升高將影響德國和歐洲的利益。」

報告中表示，中國仍是因應氣候變遷、疫情等全球性挑戰時不可或缺的夥伴。

然而，北京也日益專斷，試圖改變以規則為基礎的國際秩序，而對全球安全產生影響。

在經濟方面，戰略報告也概述降低對中國嚴重依賴的計畫，符合歐洲聯盟之前達成的原則。

中國2016年成為德國最大單一貿易夥伴，鑑於和中國密切的商業關係，德國特別關切歐盟去風險戰略對其已陷入衰退經濟的影響。

「聯邦政府重申和夥伴協調合作的責任與決心，防止我們發展的尖端科技被用來提高軍事能力，對國際和平安全構成威脅。」

法新社報導，蕭茲在德國發表首份中國戰略報告後在推特發文指出：「我們的目標不是（和北京）脫鉤。但我們想要在未來降低（對中國的）嚴重依賴。」

針對德國發布首份中國戰略報告，中國駐德國大使館發表聲明稱：「中國是德國應對挑戰的合作夥伴，而非對手，將中國視為『競爭者和制度性對手』不符合客觀事實，也不符合兩國共同利益。」