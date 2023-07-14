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世衛認證「阿斯巴甜」可能致癌！　1天勿喝超過9罐代糖飲料

▲▼阿斯巴甜,代糖飲料,可樂,甜味劑。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO將阿斯巴甜列入可能對人類致癌的「第2B類致癌物」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織、國際癌症研究中心等聯合國旗下機構在14日正式宣布，將常添加在無糖可樂、口香糖的甜味劑「阿斯巴甜」（Aspartame）列入可能對人類致癌的「第2B類致癌物」，建議成年人每日攝取40毫克以內，相當於1天不喝超過9罐代糖飲料。

世界衛生組織（WHO）、國際癌症研究中心（IARC）與食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）在官網中宣布，依照IARC取得的有限證據，將阿斯巴甜列入可能對人類致癌的「第2B類致癌物」，人們可在這個每日限量內放心食用。

阿斯巴甜是一種人造（化學）甜味劑，自1980年代以來廣泛用於各種食品和飲料製品，包括減肥飲料、無糖可樂、口香糖、明膠、冰淇淋等。

▲▼Aspartame，阿斯巴甜,健怡可樂。（圖／路透社）

▲零卡可樂內含有阿斯巴甜。（圖／路透社）

若是不考慮其他食物的攝入量，建議成年人每日攝取40毫克以內，例如平均體重70公斤的成年人每天要飲用「9至14罐以上」代糖飲料才會超過建議攝取量。

依照IARC的致癌物分級，可分為「第1類：確定為人類致癌物」、「第2A類：很可能（probably）為致癌物」、「第2B類：可能（possibly）為致癌物」與「第3類：尚無法分類（not classifiable）」

阿斯巴甜所列入的第2B類是指，人類流行病學證據、動物實驗證據或致病機轉證據皆有限的情況。

世衛營養暨糧食安全部門負責人布蘭卡（Francesco Branca）在記者會中指出，目前的研究結果顯示，偶爾攝入阿斯巴甜對於大多數的消費者來說，並不會構成風險，「如果消費者面臨該選擇加阿斯巴甜的可樂，還是加糖的可樂，我認為應該考慮第三種選擇，那就是水。」

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