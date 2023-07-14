烏克蘭武裝部隊收到美國集束彈藥　用以反攻俄軍

▲烏克蘭武裝部隊收到美國集束彈藥。圖為美國的155毫米口徑「雙效改良傳統彈藥」（DPICM）。（示意圖／路透）

文／中央社基輔／華盛頓13日綜合外電報導

烏克蘭高階軍官今天表示，烏克蘭武裝部隊已收到美國承諾給烏國的集束彈藥，可用於加速反攻俄羅斯占領軍。五角大廈一名高官證實這項說法。

法新社報導，烏克蘭陸軍指揮官塔納夫斯基（Oleksander Tarnavskyi）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「我們剛收到（集束彈藥），還沒使用，但它們可以從根本上改變（戰場）局面。」

「敵人也瞭解，拿到這種彈藥之後，我們會有優勢。」

塔納夫斯基也告訴CNN，烏克蘭部隊不會在人口稠密區域部署集束彈藥。

路透社報導，五角大廈一名高官今天表示，烏克蘭已經收到美國的集束彈藥。

美國上週表示將運送集束彈給烏克蘭，不過這種彈藥恐將對平民構成長期風險。

CNN今天也播出美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的訪問。被問及俄烏戰爭結束後，烏克蘭會不會加入北大西洋公約組織（NATO），奧斯汀告訴CNN：「我很肯定那件事會發生。」

奧斯汀指出，烏克蘭庫存大多仍是蘇聯時期留下來的裝備，在訓練和裝備方面，烏克蘭還有工作要做，好達到北約的標準。

奧斯汀說：「我們正在做那項工作，同時在他們打這場仗的時候幫助他們。」

美國總統拜登（Joe Biden）今天也說，烏克蘭有朝一日會加入北約，但在烏克蘭仍與俄羅斯交戰時就不可能發生。