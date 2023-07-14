瓦格納兵變後　美最高將領：俄領導層面臨不和混亂

▲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

文／中央社

美國參謀首長聯席會議主席密利13日表示，從俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」6月兵變以來，俄國領導階層正歷經許多「不和與混亂」，但尚無法確定這對烏克蘭戰場前線的影響。

路透社報導，瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）於6月24日發動兵變，他旗下的戰士占領了俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），並進軍俄國首都莫斯科。

瓦格納集團距離莫斯科最近時僅有200公里，途中幾乎沒有遭遇俄軍阻撓，但在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的居間斡旋下，這場兵變就突然落幕。

普里格津表示，兵變行動不是為了推翻政府，而是為了把部分俄國軍事領袖「繩之以法」，因為他們在烏克蘭犯下錯誤且做出不專業的表現。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在軍機上向隨他前往亞洲的一群記者表示：「在戰略層面上，很明顯存在許多不和與混亂。」

密利說道：「在高層之間發生了許多戲劇性的事。最終走向會是如何？我還不太確定，我認為這還沒有結束，我想還會有許多故事被聽到。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最初譴責發動兵變者是叛徒，但隨後允許他們遷往白俄羅斯。克里姆林宮本週指出，蒲亭僅在兵變5天後便與普里格津和瓦格納指揮官會談。

普里格津的具體下落尚未被披露。魯卡申柯先是宣布普里格津在白俄，但上週又說他已返回俄國。

密利表示：「說實話，我認為他（在俄羅斯和白俄羅斯之間）往返。」但拒絕透露他認為普里格津所在的確切地點。