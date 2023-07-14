　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄情報首長自曝「與美國中情局長」通話1小時　如何處理烏克蘭問題

▲▼美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns），與俄國對外情報機構負責人納雷什金（Sergei Naryshkin）會面 。（圖／達志影像／美聯社）

▲左圖是俄國對外情報局（SVR）局長納雷什金，右圖是美國中央情報局局長伯恩斯。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄國對外情報局（SVR）局長納雷什金今天透露，6月底他與美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯在電話中討論了「如何處理烏克蘭問題」。

「紐約時報」（The New York Times）和「華爾街日報」（Wall Street Journal）於6月30日報導，伯恩斯（William Burns）曾致電納雷什金（Sergei Naryshkin）。

報導提到，伯恩斯向克里姆林宮保證，美方並未在俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeniy Prigozhin）6月24日發起的兵變中扮演任何角色。

納雷什金證實，伯恩斯曾在電話中提到「6月24日事件」。當時瓦格納戰士奪下俄羅斯南部一座城市，並向首都莫斯科挺進，但之後普里格津與克里姆林宮達成結束兵變的協議。

納雷什金表示，在持續約一小時的通話中，大部分時間「我們都在考慮並討論如何處理烏克蘭問題」。

中情局拒絕就納雷什金的言論發表評論。

去年2月遭俄羅斯全面入侵的烏克蘭指出，其他國家不應代表基輔當局就烏克蘭的未來進行談判，美國也多次表態支持這項原則，還說「關乎烏克蘭的事，都需要烏克蘭參與」。

俄烏戰爭爆發以來，伯恩斯與納雷什金一直保持著聯繫，但莫斯科與華盛頓當局的其他直接接觸則維持在最低限度，兩國關係也處於1962年古巴飛彈危機以來的最低點。

納雷什金告訴塔斯社，關於戰爭的談判可能會在某個時間點進行，但報導並未具體說明這是否為他與伯恩斯談話的部分內容。

塔斯社援引他的說法稱：「談判遲早將成為可能，這是很自然的，因為任何衝突，包括武裝衝突，都會以談判結束，但仍需等待談判條件成熟。」

ET快訊
烏克蘭軍人斷腿「裝義肢」被拒絕登機　崩潰哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美參院外委會通過法案　授權美台洽簽租稅協定

俄情報首長自曝「與美國中情局長」通話1小時　如何處理烏克蘭問題

布林肯印尼會晤王毅　再提台海和平穩定重要性

北約公報「歷來最強硬」15次點名槓中國　中方怒反擊：引發新冷戰

德國公布首份「中國戰略」　外長：台灣海峽是全球經濟生命線

烏克蘭軍人斷腿「裝義肢」被拒絕登機　崩潰哭了：要我怎麼回家

日本記者西門町訪問　14歲國中正妹回「台灣就是台灣」9秒甜笑爆紅

台灣海洋調查船闖日本海域　疑未經許可遭到驅離

谷歌AI通過「美國醫師資格考」！研究：已能解讀醫學掃描

戰爭結束後多久讓烏克蘭加入北約？　拜登：1小時20分鐘

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

苗栗計程車遭追撞飛進田　倒楣婦出院5分鐘又被送醫

爸將汰換陪伴多年舊車　兒不捨流淚做最後道別

美參院外委會通過法案　授權美台洽簽租稅協定

俄情報首長自曝「與美國中情局長」通話1小時　如何處理烏克蘭問題

布林肯印尼會晤王毅　再提台海和平穩定重要性

北約公報「歷來最強硬」15次點名槓中國　中方怒反擊：引發新冷戰

德國公布首份「中國戰略」　外長：台灣海峽是全球經濟生命線

烏克蘭軍人斷腿「裝義肢」被拒絕登機　崩潰哭了：要我怎麼回家

日本記者西門町訪問　14歲國中正妹回「台灣就是台灣」9秒甜笑爆紅

台灣海洋調查船闖日本海域　疑未經許可遭到驅離

谷歌AI通過「美國醫師資格考」！研究：已能解讀醫學掃描

戰爭結束後多久讓烏克蘭加入北約？　拜登：1小時20分鐘

美參院外委會通過法案　授權美台洽簽租稅協定

台北女行人過馬路被狂刷　「正義騎士」幫出氣！警18秒連開8罰單

上海市台協終於圓滿了！市台協崇明工委會成立

解決各式疑難雜症！專家教你正確用A醇，建立肌膚耐受度很重要

《棒棒堂》小煜首鬆口21年前被設局「牽線老男人」！　經紀人事後給紅包

俄情報首長自曝「與美國中情局長」通話1小時　如何處理烏克蘭問題

布林肯印尼會晤王毅　再提台海和平穩定重要性

離婚8個月…曹格突現身「洗版留言吳速玲IG」！質問：為什麼不回

妹子排隊腳痠…他化身「人肉座椅」蹲地沉思　眾人鼻酸：有奴隸獸

媽媽把電風扇讓給孩子吹「自己活活熱死」　爸自責：她平時不怕熱

小河狸喝完奶以為還有剩　雙手抓著不鬆嘴超級萌❤

國際熱門新聞

男大生「每天看200部A片」性成癮慘了

日本記者訪問　西門町14歲正妹9秒爆紅

軍人因義肢被拒絕登機　崩潰哭了

億萬富翁父慘死　兒炫耀遺產「想找妹愛愛」

客機斷兩截　失控甩尾撞上圍牆

戰後多快讓烏入北約？拜登：1小時20分鐘

研究：谷歌AI通過美國醫師資格考

北約公報最強硬　15次點名槓中國

阿伯簽書會沒人　他PO網一夕熱銷

女兒上班遲到被訓斥！老爸竟call雇主

德國外長：台海是全球經濟生命線

泰國總理投票　皮塔贊成票未過半落選

峇里島巨乳「比基尼辣妹」下田幫忙遭網砲轟

俄情報首長自曝　與美CIA局長通話

更多熱門

相關新聞

瓦格納首腦返俄　普丁比想像中更軟弱

瓦格納首腦返俄　普丁比想像中更軟弱

前美國中央情報局（CIA）間諜卡爾（Glenn Carle）表示，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）重返俄羅斯的消息，令他感到震驚又困惑，並且可能顯示，普丁對於權力的掌控，比表面上看起來更弱。

CIA局長：與中國脫鉤「很蠢」

CIA局長：與中國脫鉤「很蠢」

美CIA局長密訪烏克蘭　烏年底從俄奪回失土

美CIA局長密訪烏克蘭　烏年底從俄奪回失土

美曾警告烏克蘭　不要攻擊北溪管線

美曾警告烏克蘭　不要攻擊北溪管線

美CIA局長「秘訪中國」

美CIA局長「秘訪中國」

關鍵字：

中情局CIA俄國對外情報局

讀者迴響

熱門新聞

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

男大生「每天看200部A片」性成癮慘了

快訊／《木曜》製作人證實團隊全出走

日本記者訪問　西門町14歲正妹9秒爆紅

韓星遺體躺冰櫃23天！經紀人自費幫辦葬禮

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

木曜4團隊全走！粉絲：陳百祥才是靈魂

快訊／陳昇遭女設計師控性騷「要不要跟我做Ｘ」

颱風周六可能生成　雨彈最猛時間曝

軍人因義肢被拒絕登機　崩潰哭了

被陽傘戳到開嗆脫裙！她氣炸怒告

劉芒被挖私下嫌「楊謹華難搞」！

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

更多

最夯影音

更多
日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面