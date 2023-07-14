北約公報「歷來最強硬」15次點名槓中國　中方怒反擊：引發新冷戰

▲解放軍發布試射東風-5洲際彈道飛彈的畫面。（圖／翻攝自中部戰區發布微博）



記者許力方／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）31國成員國領導人11日齊聚立陶宛舉行高峰會，會後發布公報，點名15次中國，以歷來最強硬的立場指責中國，構成系統性挑戰，以野心和脅迫政策挑戰北約，反對中國威脅台灣，並進行大規模的軍事集結。對此，中方反擊，重申堅決反對北約東進亞太，且公報內容充斥冷戰思維。

北約高峰會後發布公報，共90條中就有15次提到中國，並且措辭強硬地聲稱中國透過野心和脅迫性政策，對北約的利益、安全和價值觀構成挑戰，中國利用其廣泛的政治、經濟和軍事工具增強其全球足跡和投送力量，同時戰略、意圖和軍備建設仍然不透明，「中國致力於顛覆基於規則的國際秩序，包括太空、網絡和海洋領域。」

▲北約峰會發布公報，最強硬15次點名槓中國。（圖／路透）



公報中指責中俄兩國不斷深化的戰略夥伴關係，北約認為，這種關係是在「破壞基於規則的國際秩序」，並且與北約的價值觀和利益背道而馳。並敦促聯合國安理會5個擁有否決權的「常任理事國」，要發揮建設性，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，且不要向俄羅斯提供任何致命援助。

同時北約首腦還強調，中國「正在穩定、祕密擴大發展核武庫，並使其多樣化，擁有更先進的彈頭和運載系統，以建立核三位一體核打擊能力」，在核軍備控制、降低風險方面誠意不足，沒有真正努力提高透明度，有損《不擴散核武器條約》的目標。

對此，中國駐歐盟使團當天就立即回應，北約公報反覆宣稱自己是「核聯盟」，只會進一步加劇地區緊張，並稱公報涉華內容充斥冷戰思維、意識形態偏見。北約作為地區性軍事集團，在當前國際安全局勢不斷惡化的情況下，非但不反思自身責任，反而一味指責他國、不斷染指域外事務，中方強硬地表示，「堅決反對北約東進亞太」，任何損害中方正當權益的行為都將遭到堅決回擊。

中國外交部發言人汪文斌12日在記者會上表示，敦促北約立即停止對華歪曲抹黑、編造謊言，放棄冷戰思維、零和博弈的過時理念，放棄迷信軍事武力、謀求絕對安全的錯誤做法，放棄搞亂歐洲、禍亂亞太的危險行徑，不要為自身繼續擴張尋找藉口。

汪文斌也說，北約自稱是防禦性聯盟，卻鼓動成員國不斷增加軍費，不停越界擴權，到亞太地區挑起對抗。北約宣稱要捍衛「基於規則的國際秩序」，卻無視國際法和國際關係基本準則，干涉別國內政，捲入多場戰爭，販賣安全焦慮，唯恐天下不亂。他強調，北約東進亞太只會攪動地區緊張局勢，引發陣營對抗甚至「新冷戰」。

▼北約15次點名中國，中國外交部反擊：引發新冷戰。（圖／中國外交部）

