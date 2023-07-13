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德國公布首份「中國戰略」　外長：台灣海峽是全球經濟生命線

▲▼德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）。（圖／路透）

▲德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）。（圖／路透）

文／中央社

德國今天公布史上第一份「中國戰略」，強調台海和平的重要性，支持台灣參與國際。德國外長貝爾伯克指出台海是「全球經濟的生命線」，她並呼籲歐洲團結對抗中國的貿易脅迫。

這份文件為德國的中國政策擘畫藍圖和願景，篇幅長達64頁，全篇10多處提到台灣。文件首先指出「一中政策」是對中外交的基礎，德國只與中國維繫外交關係，不過在許多領域與台灣維持緊密、良好的關係，並有意繼續擴大。

德國政府在文件中承諾，支持「民主台灣」專業參與國際組織，並打算督促聯合國祕書處支持台灣公民社會參與聯合國及其專門機構的活動。

文件強調，台海安全對區域內外的和平及穩定至關重要，德國將致力緩和局勢，台海現狀唯有在「和平及雙方都同意」的情況下才能改變，發生軍事衝突將影響德國和歐洲的利益。

在經貿關係部分，德國強調對台灣的經濟和科技利益，指出不論德國企業成立據點或雙邊貿易，台灣都相當重要。

此外，為加強對中國的理解，擴充獨立的中國研究能量，德國將與台灣的夥伴合作，並支持政黨基金會與台灣的合作。

聯邦內閣今天通過「中國戰略」後，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在柏林智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）發表演講時表示，從立陶宛的例子來看，歐盟有必要團結在一起，發揮共同市場優勢，才能對抗中國的貿易脅迫，畢竟中國也需要歐洲市場。

她還說，不能坐視台海緊張局勢，強調全球貨櫃輪有一半通過台灣海峽，機器、食品、藥品全都經過這條「全球經濟的生命線」，警告台海若發生衝突將衝擊全世界。

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