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烏克蘭軍人斷腿「裝義肢」被拒絕登機　崩潰哭了：要我怎麼回家

記者趙蔡州／綜合報導

一名烏克蘭軍人近日乘坐維茲航空（Wizz Air），準備以色列特拉維夫飛往波蘭，不料因為他身體裝有「義肢」，遭到空服人員請下飛機，讓他當場崩潰落淚。事件曝光後，大量網友撻伐維茲航空不近人情，維茲航空也發布聲明解釋，絕對沒有歧視身障人士，一切都是為了確保所有乘客的飛行安全。

根據《紐約郵報》報導，事件發生在以色列特拉維夫，這位烏克蘭軍人準備搭乘維茲航空飛往波蘭華沙，接著透過陸路回到烏克蘭家鄉，不料當拄著拐杖一步一步走進機艙時，被空服人員發現他身上裝有義肢，空服人員隨即以「可能影響飛行安全」為由，拒絕他登機。

男子一聽被拒絕登機後非常焦急，不斷解釋自己在對抗俄羅斯入侵時失去了一條腿，從2022年開始就在以色列接受治療與復健，經休養後想回到烏克蘭的家鄉，許多親友都在等他回家，講到一度落淚痛哭，「拜託讓我上飛機，不然要我怎麼回家」，場面令人鼻酸。

▲▼烏克蘭軍人裝「義肢」被請下飛機 淚灑機艙：怎麼回家。（圖／翻攝自tiktok）

▲烏克蘭軍人最終仍被請下飛機。（圖／翻攝自tiktok）

儘管如此，空服員仍堅持拒絕男子登機，伸出右手示意男子趕緊離開，男子只能低著頭一臉失望的默默走出機艙。事件過程被其他乘客拍下分享到網路，影片曝光後立刻有大量網友撻伐維茲航空不近人情，甚至指責維茲航空歧視身障人士。

對此，維茲航空在推特發布道歉聲明，表示對乘坐該航班的乘客與該名軍人深感抱歉，但乘客的安全永遠是公司的最優先考量，機組人員有責任確保所有乘客的身體狀況都適合飛行，或乘客身邊有人可以陪伴支持他們。

維茲航空強調，如果有任何跡象表明，乘客的健康狀況在飛行途中有可能面臨風險，機組人員有義務拒絕該名乘客登機，而在本次事件中，考量到乘客安全，「這是一個十分艱難但必要的決定」。

維茲航空還說，他們絕對沒有歧視身障人士，平常也經常服務身障人士，而影片中的男子被請下飛機後，也有提供座位與水供對方休息，同時也請地勤人員給予相關協助，還請大家理解。

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烏克蘭軍人斷腿「裝義肢」被拒絕登機　崩潰哭了

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