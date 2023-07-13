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日本記者西門町訪問　14歲國中正妹回「台灣就是台灣」9秒甜笑爆紅

▲▼西門町名店「成都楊桃冰」新店址移往中華路上的三角窗。（圖／記者賴志昶攝）

▲日本記者來台在西門町街訪年輕人「台海情勢」。（資料照／記者賴志昶攝）

記者許力方／綜合報導

已故日本前首相安倍晉三曾說過「台灣有事，就是日本有事」，近日隨著台海情勢緊張，台日交流頻繁，日本媒體也針對中國挑釁之下，「台灣有事危機感」作為專題報導，在台北市西門町街訪台灣民眾，其中一位14歲的國中少女，她回答一句「台灣是台灣，中國是中國」瞬間在網路上爆紅。

《TBS新聞》8日以俄烏戰爭中的烏克蘭與台灣做對比，「台灣有事」危機感下的台灣人是怎麼想？作為專題報導，不止到金門取材「實彈演習」，也直接來西門町街訪年輕人，「台灣人如何看待台海緊張？」「有為此感到不安嗎？」記者找到幾名少女，一人回答「我想知道是否導致世界大戰」。

報導中引用政大的政治傾向民調顯示，從1922年至2022年，越來越多30歲以下的年輕人形成「天然獨」，認為自己是「台灣人」。TBS記者採訪中，年紀最小的受訪者是一名14歲的國中少女，被問到如何看待「中國說，台灣也是中國的一部分」，她露出可愛的微笑回答「我認為台灣就是台灣、中國就是中國。」

少女受訪短短9秒回答的這一句話，被截取成影響瘋傳網路，經推特「縱橫日本」發文，吸引破萬人按讚「她顏值那麼高，說什麼都對。」Dcard上也有網友12日轉發這段畫面，大讚「超美欸，女神吧！直接擊破14億中國人玻璃心，暈了。好可愛…」不過被不少人吐槽「然後呢？可愛能打仗嗎」、「很道地的台灣小孩啊」、「不懂這有什麼好高潮的」、「多久以前的話題，還在講。」

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