快訊／泰國新任總理投票　「唯一候選人」皮塔贊成票未過半落選

▲泰國國會舉辦新任總理投票，唯一候選人前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）未能拿下過半數贊成票，國會預計19日將再次進行投票。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

泰國國會13日舉辦新任總理投票，前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）被提名為總理候選人，由於其他政黨沒有提名候選人，他因此成為這次總理投票中唯一的候選人，可惜的是他最終未能拿下過半數的375票贊成票，國會預計19日將再次進行投票，若皮塔能夠再次獲得提名，依然可以再次角逐總理一職。

泰國國會分為眾議院及參議院共750個席次，根據泰國憲法規定，新任總理選舉由各政黨提名候選人，且該候選人至少得擁有50位議員支持，確定候選人後才開始進行投票，候選人必須拿下國會過半席次的票數，也就拿下376票才能當選總理，若沒有人達到門檻，將舉行下一輪投票，政黨能再次提出相同的候選人。

前進黨在泰國5月舉辦的國會大選中拿下最多席次，前進黨選後與為泰黨（Pheu Thai）等其他7個政黨組成「8黨聯盟」。皮塔雖然擁有「8黨聯盟」成員的支持，最終仍只拿下324贊成票，另有182票反對及199票棄權（泰國國會目前只有749位議員，且只有705人出席投票），以51票之差落選。