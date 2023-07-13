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南歐慘遭「地獄犬」熱浪襲擊！他烈日工作熱昏慘死　去年6萬人喪命　

▲▼一名來自英國的女遊客在義大利羅馬競技場遭到熱暈。（圖／路透）

▲一名來自英國的女遊客在義大利羅馬競技場遭到熱暈。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

全球氣候面臨變遷，暴雨、熱浪等極端氣候恐將成為常態！最近，歐洲南部和非洲西北部地區慘遭熱量襲擊，義大利有可能在這波「地獄犬熱浪」飆破攝氏48.8度的高溫紀錄，而法國、西班牙、希臘、土耳其等地部分地區氣溫預估將超過40度，去年歐洲死於熱浪的民眾超過6萬人。

根據《BBC》，最近歐洲南部、非洲西北部遭逢熱浪侵襲，義大利米蘭附近城鎮洛迪（Lodi）一名44歲的男性工人，曾於11日在大太陽底下刷斑馬線，後來因為高溫中暑而暈倒，被送往醫院治療後卻仍回天乏術；至於羅馬競技場則有來自英國的女性遊客在烈日高溫下暈厥倒地，幸好她獲得其他遊客即時協助，才能免去中暑喪生的命運。

▲▼義大利羅馬高溫逼近40度，一名女性用衣物遮蔽陽光。（圖／路透）

▲義大利羅馬高溫逼近40度，一名女性用衣物遮蔽陽光。（圖／路透）

同樣位於南歐的西班牙則創下連日攝氏45度的高溫，而大部分地區的夜間溫度都不低於25度，西班牙一自治區埃斯特雷馬杜拉（Extremadura region）於11日的陸地氣溫甚至達到60度，首都馬德里則有居民受訪時表示，他感覺氣溫確實有在上升，而且比往年還該高得更多，且季節之間的差異愈來愈小。

報導引述天氣部門的預測，表示南歐大部分地區的氣溫恐將達到45度左右，甚至還會更高，而且高溫還會持續到周末。

義大利左派眾議員弗拉托尼亞（Nicola Fratoianni）在推特上發文表示，「我們正面臨著難以承受的熱浪，也許是該在最熱的時候採取所有可用的防護措施，以避免像今天在洛迪鎮有工人慘遭熱死的悲劇。」

▲▼西班牙出現今年夏季以來第2波熱浪，一名婦女10日在馬德里狂搧風。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙出現今年夏季以來第2波熱浪，一名婦女10日在馬德里狂搧風。（圖／達志影像／美聯社）

義大利氣象學會將此次熱浪稱為「地獄犬熱浪」（Cerberus heatwave），油來源自於希臘神話負責看守冥界入口的3隻惡犬，預估未來幾天仍會延續熱浪等極端天氣，專家建議民眾每天至少要喝2公升的飲用水，而非會使人脫水的咖啡、酒精。

據悉，目前歐洲氣象觀測史以來的最高氣溫，為2021年8月在義大利西西里島沿海古城敘拉古（Syracuse）所測得的攝氏48.8度，而去年歐洲一共有6萬1000人死於熱浪。

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