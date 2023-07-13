明星國中溜冰教練涉性侵女學生　被害人情緒不穩自殘送醫

▲北市明星國中驚爆溜冰男教練涉性侵女學生。示意圖（圖／免費圖庫pxhere）

記者楊惠琪／台北報導

台北市松山區明星國中爆發溜冰男教練涉嫌性侵女學生事件！該名女學生因來自外地，借住溜冰教練家中，今年5月在校內自殘，校方緊急送醫，意外發現女學生身上有皮帶抽打傷痕，立即將該名教練解聘；日前接又接獲女學生跟教練的對話截圖，文中出現「從去年你碰上了我的身體後」、「我覺得活得很不像我自己了」，校方緊急進行性平通報。

據了解，該名女學生來自外地，以重點運動項目資格就讀北市國中，去年因故借住校內社團教練家中，今年剛畢業，但在五月間，女學生因情緒不穩，在校內自殘送醫，校方緊急送醫，才發現身上另有不當體罰傷痕，校方詢問後，得知是該名教練下手，立即將該名教練解聘，並通報教育局與社會局。

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校方在本月9日接獲檢舉，發現女學生與教練間的對話截圖，對話揭露「從去年你碰上了我的身體後，我就覺得自己不像當初拼溜冰的自己」、「我覺得活得很不像我自己了，憋了也快一年了常常做惡夢」，文中提及，不小心跟媽媽說了此事，導致媽媽禁止她繼續溜冰。校方驚覺事態嚴重，當天就進行性平通報，將召開性平委員會調查。

北市教育局副局長陳素慧表示，因女學生已經畢業，目前暫回老家過暑假，校方以電話聯繫上女學生母親，但對方不願出面檢舉，也拒絕女兒出面說明，後續難以進行行政調查，因女學生未滿16歲，校方建議家長直接報警，若未來刑事調查證實該名教練的確有性侵行為，將列入不適任教育人員通報及查詢系統，各校永不錄用。

被指控性侵的已婚男教練，在北市中小學直排輪教學界相當活躍。《ETtoday新聞雲》致電詢問該名教練本人，他表示目前事情都還在調查中，沒辦法回應，正在跟律師討論後續相關事宜，不便回應。

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