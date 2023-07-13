日航客機「2度降落失敗」！　燃料不足緊急迫降新千歲機場

▲日本航空JAL585航班因燃料不足緊急迫降於新千歲機場。（示意圖／記者李毓康攝）

記者王佩翊／編譯

日本航空12日一架從羽田機場飛往北海道函館機場的班機因為視線不良，二度降落失敗，導致機上的燃料不足，最終緊急迫降於新千歲機場。國土交通省認為此次事件可能導致飛安事故，因此認定為「重大飛安意外（重大インシデント）」，並派遣事故調查官前往調查。

根據《札幌電視台》、《北海道新聞》報導，日本航空JAL585航班12日上午7時30分左右從羽田機場出發，飛往函館機場，然而當天上午9時左右抵達函館機場附近時，卻因為視線不良，導致二度降落失敗，最終決定將目的地改往新千歲機場。

該航班上午9時30分左右，抵達新千歲機場西南方約50公里處，飛行高度4000公尺，然而此時機內燃料卻不足，因此機長緊急要求塔台優先降落。該航班最終緊急降落於新千歲機場，所幸機上9名機組人員與249名乘客皆無人受傷，也沒有造成機體損傷。

飛機在新千歲機場加完油後，重新起飛前往函館機場，整個過程導致該班機延誤了3個小時才抵達目的地。

根據日本航空內部規定，飛機在降落前至少需要殘留足以持續飛行30分鐘的燃料，然而JAL585航班抵達新千歲機場時，僅剩下可飛行25分鐘的燃料。國交省運輸安全委員會認為，該航班因為燃料不足導致採取緊急措施，因此判定為「重大飛安意外（重大インシデント）」，也就是有可能造成飛安事故的意外事件。

對此，國交省運輸安全委員會將派遣3名調查官前往進行詳細調查。