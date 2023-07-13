聯結車酒駕撞自小客「當場拔牌拖走」　新制上路...找人代駕也不行

▲▼交通新制6月30日修正上路，酒駕者，警方當場拆下車牌，拖走車子。（圖／清水警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

清水區中清路與港埠路口日前發生1起聯結車擦撞自小客車事故，警方到場實施酒測，聯結車駕駛酒測值0.26mg/L，除開單告發之外，當場拆下前後2面車牌且拖至保管場，即使請親友來開走也不准，駕駛不解，為何以往可以，現在不行？警方趁機宣導，酒駕新制從今年6月30日開始，而且還要吊扣牌照2年、記點，懲罰更嚴格了。

清水警方表示，今年6月30日起多項交通新制上路，除了車輛不讓行人加重開罰6千元之外，人行道違停等13項違規即起恢復或開放檢舉，違規記點制度也更新，累計期間由半年延長至1年，每達12點，吊扣駕照2個月。

至於酒駕懲罰部份更加嚴格，酒測值超過0.15mg/L者，以往只是開單，車子拖走，車主繳完紅單後即可開走；酒測值超過0.25mg/L者，以往可由駕駛人親友代替開回去，新制就不行了，因為只要超過0.15mg/L，一律當場拆下車牌，沒了車牌，車子無法上路，只能叫拖吊車拖回去。

清水分局長周俊銘表示，新法上路後，警方除加強取締不禮讓行人等違規外，酒駕新制的車輛處置規定更加嚴厲，呼籲用路人勿酒駕，如有飲酒，可以預約代駕或搭乘計程車，勿有投機心態，害人害己。