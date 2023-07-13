獨／才開幕1年！智能便當店老闆欠薪留字條人間蒸發　可能行蹤曝

記者鄧木卿、許權毅、游瓊華／台中報導

去年4月才風光開幕，還找來藝人王宇婕代言的「好食GO智能便當店」，標榜可以販售熱騰騰的便當美食，宛如一台智能行動餐廳，而且從訂餐、取餐到結帳，全程零接觸。但現驚傳好食購無預警資遣員工，負責人好食購董事長陳彥羽更留下輕生字條給員工後人間蒸發，一票員工至今連6月薪資都沒拿到，氣得向勞工局申訴。不過，根據《ETtoday新聞雲》掌握獨家消息，陳男僅留字條給員工卻沒給家人，且最後通話地點在台北，警方已經持續追查中。

▲去年4月才風光開幕，還找來藝人王宇婕代言的「好食GO智能便當店」，驚傳無預警歇業，董事長陳彥羽人間蒸發。（圖／民眾提供）



▲好食購辦公室大門禁閉，從門外可看出有搬運、整理物品痕跡。（圖／記者許權毅攝）



實地走訪好食購位在崇德路的辦公室，大門緊閉但看得出內部搬運、整理痕跡，4名疑似員工手上一疊資料進入公司，但面對記者詢問，員工口氣不友善地回應，「不接受採訪、無可奉告！」

▲便當自動販賣機門市鐵門拉下，附近店家說，平時不少上班族會來購買便當，無預警歇業讓人訝異。（圖／記者許權毅攝）



據悉，陳男人間蒸發前留下字條，字條上提及經營不善、有尋短念頭，但詭異的是，陳男11日上午曾與家人正常通電話，沒有異樣，但字條卻僅留給員工，並未告知家人，而陳男父母獲知兒子失蹤，反應也相對冷靜，讓人覺得奇怪。

▲勞工局證實收到9名員工申訴，統計好食購欠薪、未發放資遣費共計43.5萬元，將協助勞資協調。（圖／記者許權毅攝）



台中市勞工局表示，清查好食購共有24名員工，日前公司向勞工局回報資遣18名員工，但11日有9名基層員工前往勞工局申訴，公司欠薪一個月，他們也尚未拿到資遣費，粗估約43.5萬元，勞工局將協助員工爭取權益，並進行勞資協調。