高雄警深夜臨檢！躺涼亭街友竟是「洗錢通緝犯」　解送歸案

▲高雄警深夜公園臨檢！赫見街友竟是「洗錢通緝犯」，當場逮捕歸案。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

暑假展開，高雄警方13日針對暑期青少年易聚集場所、公園等治安死角，自辦擴大臨檢勤務，執行「清園」專案。其中，意外在公園發現躺睡在涼亭的66歳鄭姓街友竟是「洗錢通緝犯」，當場依法逮捕並送拘留所。

小港分局長謝承甫今日0時親自帶隊，進入高雄公園逐一清查、勸導未歸青少年，以及關懷逗留街友。隨後，他在公園涼亭發現一名正躺著睡覺的鄭姓街友，上前關心後，鄭男也緩緩說出身份證號。

沒想到警方經查證，赫見鄭民竟是今年6月30日遭台北地院發布洗錢防制法通緝的通緝犯，當場依法逮捕並送拘留所，訊後解送台北地院歸案。

▲高雄警深夜臨檢，上前關心公園街友。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，小港分局也針對列管場所實施臨檢稽查，預防青少年深夜遊蕩、流連網咖、不當場所、聚眾鬥毆等情事發生。12日22時40分，警方在小港區康莊路某遊藝娛樂場所，查獲賀姓詐欺通緝犯（男、68年次）；同日23時許，於小港區港後路某小吃部臨檢，查獲黎姓外籍移工（男、78年次、越南籍）逾期居留，全案詢後分別解送高雄地檢署、移民署歸案，績效顯著。

小港分局提醒，暑假期間為落實保護青少年，除針對轄內KTV、網咖、棋牌社或電子遊藝場等營業場所加強臨檢查察外，另青少年深夜易聚集之公園等處所，也為警方查察勸導重點。後續將持續不定時執行擴大臨檢勤務，以建構優質治安環境。