花監前管理員在外教武術！竟涉性侵少女　惡行曝光秒辦退休

▲花蓮監獄前管理員在外教武術，卻涉嫌性侵少女，全案曝光後他立即辦理退休。（圖／記者王兆麟攝）

文／中央社

花蓮監獄姜姓前主任管理員，去年暑假在外擔任武術教練時涉嫌性侵未成年少女，警方今年3月獲報後傳喚調查，姜男日前遭羈押禁見，不過他已趁辦案空窗期提早辦理退休。

62歲姜男擅長跆拳道、八極拳，任職期間曾接受媒體採訪，有著「最強監所管理員」之稱，長期在外指導學生武術，在花蓮小有名氣。

今年3月姜男遭指控，去年暑假在外指導學生武術，趁休息時間性侵學生，受害女學生年齡不到14歲；警方獲報隨即蒐證、傳喚姜男到案說明，上月依妨害性自主罪嫌移送花蓮地檢署。

花蓮地檢署主任檢察官廖倪凰今天接受媒體聯訪指出，10日到姜男住處執行搜索，認為姜男犯罪嫌疑重大，當天即向法院聲請羈押禁見獲准。

廖倪凰指出，目前了解被害人數1名，呼籲相關被害人若有類似情形，可與花檢聯繫提告，會嚴格保護被害人身分，避免洩漏。

花蓮監獄副典獄長吳必成表示，姜男在花蓮監獄服務逾27年，雖未達屆退年齡，日前以母親年老多病為由申請退休，已於5月1日退休，對於姜男涉性侵案件，獄方並不知情。

外界質疑，姜男利用辦案空窗期，提前退休保住退休金，檢警皆強調，獲報後隨即移送偵辦，絕對沒有延宕。