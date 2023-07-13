獲公教軍警消力挺　侯友宜承諾：當選全面檢視退撫法

記者崔至雲／台北報導

中華民國公教軍警消聯合總會今（13）日為國民黨總統參選人侯友宜舉行團結大會，超過千名退休公教軍警消同仁將會場擠得水洩不通，藍營多位大咖均到場力挺。侯友宜表示，中華民國是他這輩子的信念，在這一個重要的關鍵時刻，大家絕對要團結在一起，讓國家能夠永續繁榮的走下去。另，當選後一定全面檢討升遷人事制度及退撫法，讓大家能夠得到一個尊嚴、合理的生活環境。

▲國民黨總統參選人侯友宜出席軍警消聯合總會。（圖／記者林敬旻攝）



侯友宜表示，自己與在場的所有公教軍警消同仁一樣，每個都是出身基層，將自己奉獻給中華民國，感謝所有人的信任，願意把守護國家的責任交給侯友宜。而當前不管外面風雨如何、如何見縫插針，都不該沉默，一定要堅定自己的信念，用最熱情的力量，來讓中華民國能夠永續走下去。

侯友宜指出，民進黨執政下人事制度不公開、不透明，有多少是政治酬庸？有多少是不斷不合理的名額擴張？這些都是破壞國家進步嚴重的致命傷；而在年金改革之後，很多人的生活都沒辦法獲得合理的保障。對此侯友宜承諾，未來一定會全面檢討升遷人事制度及退撫法，讓大家能夠得到一個尊嚴、合理的生活環境。

侯友宜強調，這次選舉只有一個主軸，就是要一個和平穩定的兩岸，還是要一個選擇戰爭的兩岸。兩岸必須要務實溝通對話，才可以降低衝突、重啟信任。「過去中央不做的，地方自己來做；而未來中央不做的兩岸交流，就讓侯友宜來做。」他絕對會在守護中華民國及深化民主的前提下，讓這一塊土地的下一代可以接棒，一棒接一棒下去。

台北市長蔣萬安表示，侯友宜從基層員警一路做到新北市長，擔任警察期間，冒著槍林彈雨，捍衛民眾的生命安全；擔任新北市長更是蟬聯四度的五星級市長。他有能力，且務實、有魄力、富有正義感，是目前台灣面臨貪腐猖獗、弊案叢生的時候，最需要的領導者。

中廣董事長趙少康表示，軍公教警消是台灣最有力量的族群，無論如何，中華民國已經到了存亡絕續的關頭，要戰爭還是要和平、要繁榮還是要退步，年輕人前途在哪裡，就要靠大家的力量，絕對要高票讓侯友宜進總統府，讓立委候選人都能進立法院。

劉盛良總會長在致詞前先帶領全場高唱《誰都不能欺侮他》，強調當前國家面臨非常嚴峻的狀況，必須有一個保衛國家的領導者，而這個人就是侯友宜。必須要團結支持侯友宜，以他過去在新北市讓任內的傑出表現，繼續帶領中華民國興盛，更讓兩岸和平、人民幸福。