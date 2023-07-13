　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭郵輪度假驚見「血染海岸」！　傳統祭典大量屠殺鯨魚嚇壞遊客

搭郵輪度假卻遇「血染海岸」　傳統祭典屠殺大量鯨魚嚇壞遊客

▲ 法羅群島的傳統捕鯨活動Grindadráp。（圖／翻攝自臉書「Captain Paul Watson Foundation UK」）

圖文／CTWANT

上週日（9日），一艘英國郵輪停靠在歐洲北部的法羅群島岸邊，卻意外看見了近80隻鯨魚被屠殺，並血染大片海水的畫面。據悉，居民正在進行當地的傳統活動，捕鯨對他們來說更是具有重要的文化意義，現場也聚集了許多人圍觀，郵輪上的乘客也因此受到驚嚇，而郵輪公司則在推特上表達了歉意，並強調官方相當反對捕鯨這項「過時活動」。

根據每日郵報（Daily Mail）的報導，當時法羅群島的居民屠殺了約78頭長鰭領航鯨，是為當地居民於夏季的重要文化活動「Grindadráp」，而這項傳統甚至可以追溯到西元前900年。不過，由於現在明文禁止使用魚叉和長矛，鯨魚會被帶到陸地上並在眾人面前被殺死，擱淺鯨魚的脊柱、背鰭遭切斷，動脈破裂，才造成大量血液噴濺，血染大海。

英國大使郵輪公司（Ambassador Cruise Line）表示，他們曾花費數周試圖與法羅群島政府對話，強烈反對這項過時的殘忍捕撈活動，但無法達成順利共識，才造成了此次郵輪乘客的驚嚇事件，也對此感到相當抱歉。該郵輪公司提到，他們會呼籲乘客和船員不要購買任何鯨魚、海豚的肉製品，並斥責透過商業行為謀取暴利的惡行。

另外，該郵輪公司也說，他們自2021年起就與ORCA（一家致力於研究和保護英國和歐洲水域鯨豚的慈善機構）合作，想要推動相關的變革。對此，英國保羅沃森船長基金會（Captain Paul Watson Foundation）直言，如果郵輪公司真想抵制法羅群島，應該直接將這項行程刪除，而非一再地重新探訪該地，反而像是在無意中支持了當地居民的捕鯨活動。

延伸閱讀
同事結婚有3千6禮金但他只有婚假　追問主管…意外掀會計Ａ錢秘密
疑體力不支　女遊客爬華山雲梯踩空…後仰直墜「咻一下無影」
尪見她「獨自在家開冷氣」怒飆罵！人妻失望喊：6年婚姻連電費都不如

ET快訊
女病患醒來驚見側乳有「4塊貼布」！　看完紙條秒報警
獨／才開幕1年！　智能便當店老闆留字條人間蒸發
快訊／氧氣瓶氣爆！　消防隊員送醫
6歲女童想把拔偷溜　工人爸「全身工作證明」衝派出所抱她
快訊／午後對流雨開炸！　2縣市大雨特報
白飯之亂！他點名1人「錯得很糟糕」：想靠白飯填飽所有人
花監主任管理員涉性侵少女！　惡行曝光秒辦退休
新北男借開「388萬特斯拉」撞小黃！　車頭爛掉慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

幫忙、還是炫富？　峇里島巨乳「比基尼辣妹」下田幫插秧遭網砲轟

外送員超困惑！女客不點餐「只求上門按電鈴」　竟是老公睡死了

搭郵輪度假驚見「血染海岸」！　傳統祭典大量屠殺鯨魚嚇壞遊客

布林肯13日在印尼與王毅會晤！　路透社：盼替年底拜習會鋪路

日狼警假好心帶「離家少女」回分駐所！　深夜猥褻強抱

前英相強生警告「烏克蘭疲勞」是最大敵人　沒理由推遲基輔入北約

福島核廢水排放計畫曝！岸田透露「今夏」排放　尹錫悅要求公開透明

網美花30萬「修復處女膜」私訊湧入　粉絲出價1550萬只求幫她破處

6歲女童被男當街抱走綁架　靠「媽媽教的防身術」擊退變態脫困

中國駐美大使罕見前往五角大廈！開會90分鐘　討論地區安全問題

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

幫忙、還是炫富？　峇里島巨乳「比基尼辣妹」下田幫插秧遭網砲轟

外送員超困惑！女客不點餐「只求上門按電鈴」　竟是老公睡死了

搭郵輪度假驚見「血染海岸」！　傳統祭典大量屠殺鯨魚嚇壞遊客

布林肯13日在印尼與王毅會晤！　路透社：盼替年底拜習會鋪路

日狼警假好心帶「離家少女」回分駐所！　深夜猥褻強抱

前英相強生警告「烏克蘭疲勞」是最大敵人　沒理由推遲基輔入北約

福島核廢水排放計畫曝！岸田透露「今夏」排放　尹錫悅要求公開透明

網美花30萬「修復處女膜」私訊湧入　粉絲出價1550萬只求幫她破處

6歲女童被男當街抱走綁架　靠「媽媽教的防身術」擊退變態脫困

中國駐美大使罕見前往五角大廈！開會90分鐘　討論地區安全問題

內政部全國資深績優村里長表揚　南投縣5村里長獲殊榮

車牌不符警察攔下臨檢　慌張男「身上掉出一包粉」這下慘了

被林右昌酸是生意人　郭台銘回擊：所以民進黨才不懂產業需求

快訊／國1彰化戰備道「4車連環撞」！貨車翻覆卡路中回堵1K

快訊／批王鴻薇抹黑令人不齒　王婉諭：不修正說法將提告

密集恐懼慎入！雲林疣胸琉璃蟻爆發　國小3台冷氣遭入侵故障

藍酸民主大聯盟「大翻車」　趙正宇：一審無罪已還我公道

媒體誣指政府研發生物戰劑不道歉　羅秉成：行政院角度不能接受

憂國民黨老停在喊團結口號　藍中常委：候選人和黨中央要同舟共濟

張博雅「跨」進亞錦賽決賽　「最強國中生」林沛萱下午登場

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

國際熱門新聞

億萬富翁父慘死　兒炫耀遺產「想找妹愛愛」

加拿大湖泊找到「人類世」證據

批俄防部「背後捅刀」　俄軍烏克蘭戰場將軍秒遭解職

客機斷兩截　失控甩尾撞上圍牆

美通膨再降溫振奮市場　美股收紅那指費半領漲

網美自爆修復處女膜　粉絲願花1550萬幫破處

彭博：馬雲批中國監管機構後　3年財富縮水逾一半

北約設東京辦事處喊卡　日媒曝原因

快訊／北韓證實試射火星18洲際彈道飛彈

猥褻女高中生不到10秒無罪　網怒拍摸奶片抗議

馬斯克宣布　成立人工智慧公司xAI

G7國家簽署「烏克蘭長期安全保障」聲明

「夢幻貓島」30萬隻貓染疫亡　病毒恐跨海傳播

為提早退休「晚餐只吃白飯醃梅20年」

更多熱門

相關新聞

直擊《全明星》男星約會4年女友

直擊《全明星》男星約會4年女友

凱渥男模王庭勻雖是以模特兒入行，但曾參與《深藍與月光》、《師大公園地下社會》等多部戲劇演出，在參加實境節目《全明星運動會3》展現運動長項後知名度大增，之也曾參與金馬獎擔任遞獎大使，演藝事業多元發展；時報周刊CTWANT日前巧遇他陪著同門的女友張馨比出席派對，交往4年的兩人手牽得牢牢，看得出感情仍舊很緊密。

要見準婆婆！她看照片驚見國中「夢魘」崩潰

要見準婆婆！她看照片驚見國中「夢魘」崩潰

男談戀愛霸氣付錢　女友怨1事：不夠大方

男談戀愛霸氣付錢　女友怨1事：不夠大方

網紅廚師「火烤鱷魚」恐吃9年牢飯

網紅廚師「火烤鱷魚」恐吃9年牢飯

「蜜柑站長」粉專遭封鎖　網笑：太可愛了弄壞臉書

「蜜柑站長」粉專遭封鎖　網笑：太可愛了弄壞臉書

關鍵字：

周刊王捕鯨法羅群島

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

易寶宏哭了！易淑寬探監自責失職母親

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

KID「有一個白癡到處道人是非」

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

直擊《全明星》男星約會4年女友

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平：謝謝祝福

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面