男大生「每天看200部A片」過度手淫！　沉迷開放式性行為慘了

▲男大生從少年時期就大量接觸色情內容，結果出現性成癮症狀。（示意圖／翻攝自推特、CFP）



記者張方瑀／綜合報導

隨著智慧型手機普及，學生族群接觸色情內容的機率大幅增加，恐從其中學習到錯誤性觀念，導致過早發生不安全性行為。更有案例顯示，有一名男子從少年時期就大量接觸色情內容，如今已經大學的他，出現了性成癮的症狀，每天至少看200部A片。

根據《中國報》報導，馬來西亞國立大學在2021年進行的一項研究顯示，有高達75%的青少年曾觀看色情內容，且大部分是男性，通常都是趁著獨自在家時，透過網路觀看色情影片或圖片。馬來西亞國立大學醫學院講師諾阿茲瑪指出，過早接觸色情內容會讓青少年上癮，且通過開放式性行為得到快感後，就會想一試再試。

2017年進行的一項統計顯示，在13至17歲的青少年族群中，有7.3％的人在14歲就有性行為，且有其中5％將其視為生活常態；諾阿茲瑪表示，「這5％的人幾乎都未做好安全措施，例如戴保險套或服用避孕藥物。」

有案例顯示，一名男大生從中學時期就頻繁接觸色情內容，因此出現性成癮的症狀，每天至少要看200部A片，除了過度手淫之外，還沉溺於開放式性行為中，無法自拔。

諾阿茲瑪指出，網路和社群的便利，導致青少年在沒有父母監督下，能輕易獲取色情圖像或影片，加上性觀念不完整．導致青少年進行的性行為所產生的風險比成年人還要高，呼籲家長應負起監督和教育的責任。