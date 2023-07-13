建案完售她自認「淨化工地」有功　索168萬佣金踢鐵板

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名朱姓女子自稱受林姓建商委託，找「師父」辦法事「淨化工地」、助建商順利完售全部10戶新屋，建商卻黃牛拒付每戶16.8萬元佣金，據此提告索討168萬元酬勞，建商喊冤說根本沒答應給朱女抽成，且降價才賣完房子、一點都不順利。台北地院審結，認定朱女所提文件僅記載建商該付她什麼錢、卻沒寫自己該做完哪些事，顯然沒成立契約關係，判朱女敗訴，可上訴。

本案建案位於新北市新店區，是只有10戶的華廈、每戶不到25坪，平均單價每坪約60萬元。朱女提告指稱，林姓建商起造時擔心賣不出去，託她找人舉辦法事加持、祈求順利，她2019年10月敦請1位「師父」親自到場作法「淨化工地、改善風水」，建商已支付她跟「師父」各3萬元基本費，另依約每賣出1戶還須給她16.8萬元佣金。

朱女指稱，本案建案已於2020年11月完售，她圓滿完成受託的任務，建商卻黃牛拒付佣金，她要求建商兌現承諾付錢，並提出雙方簽字的手寫文件為證。

建商否認朱女的說法，強調絕沒答應每賣出1戶就要給朱女任何後謝，且朱女只是找師父來淨化工地，之後什麼都不必做，就想坐等賣屋分紅，這樣實在太荒謬。建商強調，不僅無法證明作法「淨化工地」可保佑順利銷售，實際上，他後來更換代銷公司還降價求售，才把房子賣光，一點都不順利，他沒義務負擔這筆錢。

法官認為朱女依照承攬契約關係向建商求償，但詳細勘驗朱女提出的文件，朱女在文件上半部手寫建商該付的款項，雖記載「每售出壹戶，支付16.8萬」等語，卻隻字未提朱女或「師父」應替建商做完哪些承攬事項，建商在文件下半部手寫公司與建案名稱地址，但始終否認允諾分紅，顯然無從證明雙方已成立承攬契約，據此判朱女全部敗訴，可上訴。