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社會 社會焦點 保障人權

獨／把照護機構當後宮！工友揪2女病患嘿咻　院方曝懲處　

▲▼ 。（圖／突發中心）

▲ 北部某醫療機構工友，利用職務之便，約女病患約砲，被院方懲處。（圖／突發中心）

突發中心／新北報導

北部某照護機構一名陳姓男子，2000年、2010年擔任病患服務員時，為滿足自己的獸慾，竟2次對女病患下手，手法是以外出、就醫為由，將她們帶出院「打砲」，女病患返院後公開此段關係，事件因此爆發，院方表示，獲報後即立即調查懲處，將陳男調離病房部門。

北部某照護機構專收精神不佳病患，院區完備，有急診區、門診、住院中心及護理之家，陳男（56歲）是當地人，當時是以工友（公務員）身分進到院所，擔任服務病患的工作。

▲▼ 北部某醫療機構工友，利用職務之便，約女病患約砲，被院方懲處。（圖／記者戴上容攝）

▲ 該院區相當完備，有急診區、門診、住院中心及護理之家。（圖／突發中心）

2000年陳姓工友擔任病患照服員工作，被分派到病情最嚴重的住院區服務，住院區病人常因服藥倒臥病床，病服員需要為病患開門、倒水等，這段期間他對女病患起了邪念，由於病房內幾乎都裝有監視器，他見女病患稍微好轉可外出時，與女病患相約「打砲」。

這位女病患病情反覆，不久又回到院治療，入院後開始暴動大肆宣揚，「我和陳先生％％了，耶！」，不尋常的狀況引起院方注意，由於女病患強調是自願發生，加上陳男說那是她女友，兩人是合意性交，因此該案當時未報警，院方行政處理上給陳男1大過並調至警衛一職，讓他遠離患者。

2003年，由於SARS爆發，院內人手不足，陳男被召回院內幫忙，7年期間，工作上沒有太大差錯，然而2010年，陳男再度對住院女病患伸出魔爪，教唆女病患外出就醫，「指定」由陳男帶她外出就醫，兩人開著公務車，到院外發生關係。

女患者回院後，因精神狀態不佳，大聲公開此事，事件因此爆發。院方表示，獲報後再度通報政風處調查，調查屬實，行政處理上再給陳1大過2小過，並調至洗衣部。

陳男在工作上被冷落後，近期轉向民間救援服務團隊發展，疑參與地方選舉，醜事再被重提，陳男自稱與民代、警察局交情甚好，所以自己的醜事不會被揭穿；2010年起，陳男已累積2大過、2小過，調往洗衣部、遠離病患。

▲▼ 北部某醫療機構工友，利用職務之便，約女病患約砲，被院方懲處。（圖／記者戴上容攝）

▲陳男近期轉向民間救援服務團隊發展，近期疑參與地方選舉，醜事再被重提。（圖／突發中心）

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