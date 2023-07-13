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中國駐美大使罕見前往五角大廈！開會90分鐘　討論地區安全問題

▲▼中國駐美國大使謝鋒。（圖／路透）

▲中國駐美國大使謝鋒。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中美關係似乎有破冰跡象，美國官方證實，中國駐美國大使謝鋒12日前往五角大廈，與美國國防部助理部長瑞特納（Ely Ratner）進行約90分鐘會談，討論一系列國際與地區安全問題。

根據《路透社》報導，美國國防部發言人邁納斯中校（Martin Meiners）在聲明中指出，謝峰與瑞特納在90分鐘的會談中，討論了中美防務關係和一系列國際和地區安全問題，「瑞特納強調了國防部致力於保持美國與中國之間軍事交流的開放渠道。」

▲▼美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）。（圖／記者葉國吏攝）

▲美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）。（圖／路透）

中國駐美國大使館則指出，謝鋒認為一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，同時也要求美方採取行動消除障礙、管控分歧，慎重處理台灣和其他重要敏感問題，並按照中美三個聯合公報的原則行事。

華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國項目主任孫韻表示，這次的會晤相當不尋常，因為中國大使不常和美國高級國防官員會面，「這表明中國在回應美國的擔憂，但實際進展仍需要時間和談判。」

孫韻也提到，除非美國解除中國國防部長李尚福的制裁，否則北京當局不太可能接受與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會談。

美國國務院2018年9月20日宣布，時任中央軍委裝備發展部長的李尚福，因涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，亦即中國在2017年購買10架蘇35戰鬥機、2018年採購S-400地對空飛彈系統，依美國「以制裁反制美國敵人法案」被列為制裁對象。

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